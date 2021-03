DZ Bank senkt fairen Wert für CTS Eventim - 'Verkaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für CTS Eventim von 33 auf 31 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Es werde weiterhin auf den Neustart des Kulturbetriebs gewartet, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ticketanbieter sei dafür gut aufgestellt, doch Verzögerungen bei den europäischen Impfkampagnen könnten die Kursentwicklung in den nächsten Monaten belasten./ck/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2021 / 09:02 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2021 / 09:17 / MEZ

