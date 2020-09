Fielmann: Im dritten Quartal läuft es rund – Umsatz und Ergebnis vor Steuern über Vorjahreswert!

Die Optikerkette macht ihren Investoren Mut für das endende dritte Quartal. Der Konzernumsatz in den drei Monaten bis September liegt nach vorläufigen Schätzungen bei ungefähr 420 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in Hamburg mitteilte. Das Ergebnis vor Steuern beträgt demnach etwa 80 Millionen Euro.

Damit liegen beide Werte über dem Vorjahreszeitraum. 2019 hatte Fielmann im dritten Quartal einen Umsatz von 400 Millionen Euro und ein Vorsteuerergebnis von 78,5 Millionen Euro verzeichnet. Die Zahlen liegen auch über den Erwartungen am Kapitalmarkt.

Fielmann erwartet für 2020 jetzt einen Außenumsatz von 1,6 Milliarden Euro, zuvor standen 1,5 Milliarden auf dem Zettel. Beim Vorsteuerergebnis rechnet Fielmann jetzt mit mehr als 140 Millionen Euro, zuvor waren mehr als 100 Milliarden erwartet worden.

Der Kurs der im SDax notierten Aktie legte in einer ersten Reaktion zu, gab allerdings alle Gewinne wieder ab, um sich kurz vor Handelsschluss auf ein Plus von etwas mehr als 2 Prozent einzupändeln

Redaktion onvista / dpa-AFX

Foto: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com