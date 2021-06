Indus: Aktie bricht Abwärtstrend – Kaufempfehlung gibt Rückenwind

Nach einer Kaufempfehlung der Commerzbank haben die Papiere von Indus am Dienstag einen weiteren Ausbruchsversuch aus dem Abwärtstrend seit Ende März unternommen. Die Anteilsscheine der Beteiligungsgesellschaft kletterten in der Spitze um 4,8 Prozent knapp über die Charthürde bei 36 Euro. In der Vorwoche war ein Vorstoß rasch wieder eingefangen worden. Der Commerzbank-Experte Norbert Kretlow traut den Papieren mit 43 Euro eine Rückkehr auf das Niveau von Mai 2019 zu.

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: Who is Danny / Shutterstock.com

onvista-Ratgeber: Robo Advisor ist nicht gleich Robo Advisor. Jetzt erfahren, worauf es beim Robo-Investing ankommt.