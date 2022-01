INFINEON - Potenzielle Kaufkurse nahen

Infineon Technologies AG - WKN: 623100 - ISIN: DE0006231004 - Kurs: 38,760 € (XETRA)

Die Infineon-Aktie befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Der Startpunkt dieser Rally liegt bei 0,34 EUR und stammt aus dem März 2009. Im Februar 2021 markierte die Aktie ein Hoch bei 36,57 EUR und lief danach lange seitwärts, wobei sich eine Widerstandszone zwischen 36,57 EUR und 37,30 EUR herausbildete.

Mitte Oktober 2021 gelang der Ausbruch über diese Zone, nachdem im September 2021 noch zwei Ausbruchsversuche gescheitert waren. Dieser Ausbruch führte zu einer weiteren Rally auf 43,84 EUR.

Seit diesem Hoch vom 19. November konsolidiert der Halbleiterwert. Am 20. Dezember setzte er schon fast auf der alten Widerstandszone auf. Zwar erholte sich die Aktie danach, scheiterte aber am kurzfristigen Abwärtstrend. Aktuell nähert sie sich erneut der Zone zwischen 37,30 und 36,57 EUR an.

Bullen müssen aufpassen

Kurzfristig kann die Infineon-Aktie noch in Richtung 37,30-36,57 EUR abfallen. Danach sollte es zu einem neuen Rallyversuch kommen. Ein proyzklisches Kaufsignal ergäbe sich aber erst mit einem Ausbruch über den kurzfristigen Abwärtstrend bei heute 40,71 EUR. Gelingt ein solcher Ausbruch, dann wäre eine weitere Rally in Richtung 45,50-46,00 EUR möglich.

Sollte es allerdings zu einem stabilen Rückfall unter 36,57 EUR kommen, dann würde eine weitere Verkaufswelle in Richtung 29,79 EUR drohen.

