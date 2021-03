IRW-News: High Tide Inc.: High Tide übernimmt führenden Internet-Einzelhändler Smoke Cartel

IRW-PRESS: High Tide Inc.: High Tide übernimmt führenden Internet-Einzelhändler Smoke Cartel

Calgary, Alberta, 24. März 2021 High Tide Inc. (High Tide oder das Unternehmen) (TSXV: HITI) (OTCQB: HITIF) (FWB: 2LY), ein auf den Einzelhandel spezialisiertes Cannabisunternehmen, das sein Geschäftsfeld auf die Herstellung und den Vertrieb von Bedarfsartikel erweitert hat, freut sich bekannt zu geben, dass es die Übernahme (die Übernahme) der Firma Smoke Cartel Inc. (Smoke Cartel) (OTCQB: SMKC) abschließen konnte und nunmehr als Betreiber der größten und der zweitgrößten Internet-Handelsplattform für Bedarfsartikel weltweit Stand: 23. März 2021, Quelle: Datenverkehrsanalyse von SEMrush Inc.

auftritt, die im Jahr 2020 zusammen 33 Millionen Besuche (Visits) verbuchen konnten. Durch die Übernahme hat High Tide seine Marktpräsenz in den Vereinigten Staaten erheblich erweitert und freut sich schon sehr darauf, mit dem Online-Verkauf von Cannabis beginnen zu können, sofern in den Vereinigten Staaten die bundesweite Legalisierung erfolgreich verläuft.

Die Übernahme von Smoke Cartel ist Teil unserer ambitionierten Strategie, Fusions- und Akquisitionsmöglichkeiten wahrzunehmen, die in einem unmittelbaren Wertzuwachs für die Aktionäre resultieren. Nachdem die Transaktion nun abgeschlossen ist, wird High Tide rasch handeln und die Vorteile der proprietären und lizenzierbaren Drop-Shipping-Technologie von Smoke Cartel dahingehend nutzen, das gesamte eigene Online-Geschäft zu optimieren und die vertikale Integration in allen Geschäftsbereichen für Bedarfsartikel voranzutreiben. Daneben wird weiter auf einen Börsengang an der Nasdaq hingearbeitet, erläutert Raj Grover, President und Chief Executive Officer von High Tide. Mit diesem Deal verschafft sich High Tide einen sofortigen Zugang zu Smoke Cartels 550.000 Kunden, und daraus ergeben sich sowohl bessere Umsatzchancen als auch höhere Gewinnmargen, fügt Herr Grover hinzu.

Die Übernahme erfolgte im Einklang mit den Bedingungen der finalen Vereinbarung (die Übernahmevereinbarung), die das Unternehmen bereits am 25. Januar 2021 angekündigt hatte. High Tide hat sämtliche ausgegebenen und ausstehenden Aktien von Smoke Cartel (SC-Aktien) für 8,0 Millionen US-Dollar übernommen, was annähernd einem Wert von 0,31 US-Dollar pro SC-Aktie entspricht.

Die Gegenleistung bzw. Kaufsumme setzte sich zusammen aus: (i) 9.540.754 Stammaktien von High Tide (die HT-Aktien) mit einem Gesamtwert von 6,0 Millionen US-Dollar, wobei jede HT-Aktie zum volumengewichteten 10-Tage-Durchschnittskurs der HT-Aktien an der TSX Venture Exchange unmittelbar vor dem Abschluss der Übernahmevereinbarung bewertet wurde (die Aktienvergütung), sowie (ii) 2,0 Millionen US-Dollar in bar (die Barvergütung). In Anbetracht der US-Wertpapiergesetze und der Verhandlungen zwischen den Parteien haben sich einige Schlüsselaktionäre von Smoke Cartel damit einverstanden erklärt, dass die Barvergütung zuerst generell den Aktionären von Smoke Cartel zugewiesen wird. Letztere haben ihre Abgeltung in bar erhalten, wofür die gesamte Barvergütung bzw. ein Teilbetrag der Barvergütung verwendet wurde.

Bei der Übernahme handelt es sich um eine Transaktion nach dem Fremdvergleichsgrundsatz gemäß den geltenden behördlichen Bestimmungen.

Gemäß dem Übernahmeabkommen wurden 25 Prozent der Vergütung in Form von Aktien für einen Zeitraum von zwölf Monaten nach dem Abschluss der Transaktion auf einem treuhänderisch verwalteten Konto hinterlegt.

In Zusammenhang mit der Übernahme freut sich High Tide bekannt zu geben, dass Sean Geng, Founder und CTO von Smoke Cartel, dem Team von High Tide als Chief Technology Officer beigetreten ist, um alle IT- und E-Commerce-Initiativen für High Tide weltweit zu leiten.

ÜBER SMOKE CARTEL

Smoke Cartel Inc. (OTCQB: SMKC) ist einer der führenden Online-Händler Glaswasserpfeifen, Vaporizer, Konsumzubehör und CBD-Produkte auf Hanfbasis. Das Unternehmen bietet einen Marktplatz mit einer umfassenden Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten, Abonnement-Boxen, zuverlässigem Kundenservice und schnellem, sicherem Versand. Smoke Cartel nutzt seine eigene Marktplatztechnologie, um Marken und Anbieter nahtlos mit seinem wachsenden Kundenstamm zu verbinden, den es in den vergangenen sieben Jahren aufgebaut hat. Die Website des Unternehmens unter www.smokecartel.com bietet kurze Ladezeiten und Optimierungen, die das Kundenerlebnis schnell, nahtlos und ansprechend gestalten.

Über High Tide Inc.

High Tide ist ein auf den Einzelhandel fokussiertes Cannabisunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Herstellung und den Vertrieb von Konsumzubehör gerichtet ist. Das Unternehmen ist - gemessen am Umsatz - der größte kanadische Cannabiseinzelhändler für Genusszwecke; es betreibt derzeit 77 Standorte in ganz Ontario, Alberta, Manitoba und Saskatchewan. Das Einzelhandelssegment von High Tide umfasst die folgenden Ketten: Canna Cabana, KushBar, Meta Cannabis Co., Meta Cannabis Supply Co. und NewLeaf Cannabis. Derzeit werden zusätzliche Standorte im ganzen Land entwickelt. High Tide beliefert Verbraucher seit über einem Jahrzehnt durch seine zahlreichen Konsumzubehör-Unternehmen, einschließlich der E-Commerce-Plattformen Grasscity.com und CBDcity.com, und seine Vertriebsabteilung Valiant Distribution, einschließlich des lizenzierten Unterhaltungsmarkenherstellers Famous Brandz. Die Strategie von High Tide als Muttergesellschaft besteht darin, seine ganzheitliche Wertschöpfungskette zu erweitern und zu stärken und gleichzeitig ein vollständiges Kundenerlebnis zu bieten sowie den Aktionärswert zu maximieren. Zu den wichtigsten Investoren von High Tide in dieser Branche zählen Aphria Inc. (TSX: APHA) (NYSE: APHA) und Aurora Cannabis Inc. (NYSE: ACB) (TSX: ACB).

Die TSXV und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSXV als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

VORSORGLICHER HINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Aussagen gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen dar. Alle in dieser Pressemeldung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu werten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind oft durch Begriffe wie können, sollten, erwarten, rechnen mit, Potenzial, glauben, beabsichtigen oder die Verneinung dieser Begriffe bzw. ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten Aussagen in Bezug auf die potenziellen Auswirkungen der Übernahme auf das Geschäft von High Tide, einschließlich der Erwartung, dass die Übernahme High Tide in die Lage versetzt, mit dem Online-Verkauf von Cannabis in den Vereinigten Staaten zu beginnen, sollte es zu einer bundesstaatlichen Legalisierung in den Vereinigten Staaten kommen. Obwohl High Tide aufgrund aktueller Informationen der Meinung ist, dass es sich hier um vernünftige Annahmen handelt, könnten sich diese Annahmen auch als falsch erweisen. Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten notwendigerweise auch bekannte und unbekannte Risiken, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Risiken im Zusammenhang mit der allgemeinen Wirtschaftslage; nachteiligen Branchenereignissen; Marketingkosten; Marktverlusten; zukünftigen legislativen und regulatorischen Entwicklungen, die die Einzelhandels-Cannabismärkte betreffen; die Unfähigkeit, ausreichendes Kapital aus internen und externen Quellen zu erhalten, und/oder die Unfähigkeit, ausreichendes Kapital zu günstigen Bedingungen zu erhalten; den Cannabiseinzelhandel im Allgemeinen; steuerliche und regulatorische Angelegenheiten; die Fähigkeit von High Tide, seine Geschäftsstrategie umzusetzen; Wettbewerb; Währungs- und Zinsschwankungen; die COVID-19-Pandemie auf nationaler und globaler Ebene und die Reaktion der Regierungen auf die COVID-19-Pandemie in Bezug auf den Betrieb von Einzelhandelsgeschäften und andere Risiken. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da nicht gewährleistet werden kann, dass die Pläne, Absichten oder Erwartungen, auf denen sie beruhen, eintreten werden. Die Leser werden ferner darauf hingewiesen, dass die Annahmen, die bei der Erstellung solcher zukunftsgerichteten Aussagen verwendet wurden (einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Annahme, dass (i) sich die finanzielle Lage und die Entwicklungspläne von High Tide nicht aufgrund unvorhergesehener Ereignisse ändern, (ii) es weiterhin eine Nachfrage und Marktchancen für die Produktangebote von High Tide geben wird, (iii) die gegenwärtigen und zukünftigen wirtschaftlichen Bedingungen weder das Geschäft und den Betrieb von High Tide noch die Fähigkeit von High Tide, die erwarteten Geschäftschancen zu nutzen, beeinträchtigen werden), obwohl sie von der Geschäftsleitung von High Tide zum Zeitpunkt der Erstellung als vernünftig erachtet wurden, können sich als ungenau erweisen und dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten abweichen, und daher sollte kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsorientierte Aussagen gesetzt werden.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind durch diesen vorsorglichen Hinweis ausdrücklich eingeschränkt und spiegeln unsere Erwartungen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider und sind daher späteren Änderungen vorbehalten. High Tide hat weder die Absicht noch die Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu korrigieren bzw. zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Die Faktoren, die eine wesentliche Abweichung der erwarteten Chancen und tatsächlichen Ergebnisse bewirken können, beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf die Angelegenheiten, die oben oder an anderer Stelle in den öffentlichen Unterlagen bzw. Berichten über wesentliche Änderungen von High Tide beschrieben sind. Diese Unterlagen sind jetzt oder in Zukunft auf SEDAR verfügbar.

Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden bzw. werden weder nach dem United States Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (das Gesetz von 1933) noch nach den einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch an US-Personen (im Gesetz von 1933 als U.S. Persons bezeichnet) abgegeben bzw. verkauft werden, sofern keine Registrierung nach dem Gesetz von 1933 bzw. den geltenden einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen erfolgt und keine entsprechende Ausnahmegenehmigung von dieser Registrierungsverpflichtung besteht.

