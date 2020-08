Meet Clorox CEO Benno Dorer

Benno Dorer ist einer der wenigen Deutschen an der Spitze eines amerikanischen Fortune 500 Konzerns. In seinen sechs Jahren als CEO hat Clorox die oft auch größeren Wettbewerber überholt, sowohl was das Wachstum betrifft, wie auch die Kurssteigerungen der Aktie. Mitte September gibt Dorer die Zügel des CEOs an Linda Rendle ab, bleibt aber als Chairman mit Unternehmen eng verbunden.