Nordex: Nächster Auftrag aus Brasilien – die Auftragsbücher bleiben prall gefüllt

Der deutsche Windkraftanlagenbauer ist wieder in seinem Element und vermeldet Aufträge am Fließband. Heute kommt der nächste aus Südamerika dazu. Die Nordex Group hat einen Auftrag über 399 MW aus Brasilien erhalten. Die Gruppe liefert 70 Anlagen des Typs N163/5.X für einen Windpark im Nordosten Brasiliens im Bundesstaat Piaui. Der Auftrag umfasst auch den Service der Turbinen über den Zeitraum von fünf Jahren. Errichtungsbeginn der Anlagen, die in einem projektspezifischen Betriebsmodus von 5,7 MW geliefert werden, ist für Anfang 2023 vorgesehen.

Die Nordex Group wird die Rotorblätter und die 120 Meter hohen Betontürme vor Ort fertigen und so Arbeitsplätze im Land schaffen und sichern. Kunden in Brasilien können die N163/5.X Turbinen mit der Kreditlinie FINAME sowie andere vergleichbare Finanzierungslinien erwerben, die das Akkreditierungssystem der BNDES (National Bank for Economic and Social Development) als Voraussetzung für die Definition lokaler Wertschöpfung verwenden. Ende letzten Jahres erhielt die Nordex Group diese Akkreditierung für den Anlagentyp N163/5.X von Brasiliens größter öffentlicher Entwicklungsbank.

Der neue Auftrag verleiht der Aktie heute allerdings keinen Schwung. Trotzdem könnte die Korrektur im Kurs beendet sein. Im Juni hat die Aktie rund 10 Prozent zugelegt. Auf Sicht von drei Monaten steht unterm Strich allerdings noch ein Minus von fast 20 Prozent. Für nervenstarke Investoren dürfte die Aktie daher durchaus interessant sein.

Von Markus Weingran

Foto: Lukassek/shutterstock.com

