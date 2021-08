onvista Mahlzeit: Dax wartet auf Powell – Peloton, Vonovia, Fashionette und französische Impfstoffaktie kommt in Fahrt

Replaced by the video

Heute gibt es eigentlich nur ein Thema: Die Notenbänkerkonferenz in Jackson Hole mit der Rede von Jerome Powell. Was wird der Chef der amerikanischen Notenbank erzählen? Oder anders gefragt: Was kann der Chef der amerikanischen Notenbank überhaupt erzählen? Das die Fed mit dem Tapering beginnen wird, dass scheint wohl jedem klar zu sein. Es geht doch eigentlich nur noch um das wann. Ob das Jerome Powell heute schon verraten wird?

Peloton enttäuscht mit seinen Zahlen, Fashionette haut eine Gewinnwarnung raus und die BVB-Aktie wird für die Chancen in der Champions League gefeiert. Zudem gibt die Aktie eines französischen Impfstoffproduzenten jetzt Gas!

