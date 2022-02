Raiffeisen Bank International gibt Dividende bekannt

Die Aktionäre der Raiffeisen Bank International (ISIN: AT0000606306) erhalten eine Dividende in Höhe von 1,15 Euro je Aktie für das letzte Geschäftsjahr. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 26,34 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 4,37 Prozent.

Die Auszahlung der Dividende soll am 7. April 2022 erfolgen. Ex-Dividendentag ist der 5. April 2022. Die Ausschüttungsquote beträgt 28 Prozent. Mittelfristig plant der Konzern Dividendenausschüttungen in Höhe von 20 bis 50 Prozent des Konzernergebnisses.

Das Konzernergebnis der zweitgrößten Bank Österreichs nach Bilanzsumme legte im Geschäftsjahr 2021 gegenüber der Vergleichsperiode um 70,6 Prozent auf 1,37 Mrd. Euro zu, wie am Mittwoch aufgrund vorläufiger Zahlen weiter berichtet wurde. Damit lag das Ergebnis über dem Vor-Pandemie-Niveau, getragen von einer wirtschaftlicher Erholung in den Kernmärkten der Bank. Das Betriebsergebnis stieg um 1,6 Prozent auf 2,59 Mrd. Euro. Die Cost/Income Ratio betrug 53,5 Prozent (Vorjahr: 55,8 Prozent).

Der Zinsüberschuss dürfte im Jahr 2022 im oberen und der Provisionsüberschuss im mittleren einstelligen Prozentbereich zunehmen. Es wird erwartet, dass die Kundenkredite zwischen 7 und 9 Prozent wachsen. Mögliche geopolitische Risiken, insbesondere in Osteuropa, sind in den Zielen nicht berücksichtigt.

Die Aktie der RBI notiert seit dem 25. April 2005 an der Wiener Börse. Die Raiffeisen Landesbanken halten gemeinsam rund 58,8 Prozent der RBI-Aktien, 41,2 Prozent befinden sich im Streubesitz. Die Raiffeisen Bank International betreut mit insgesamt rund 45.000 Mitarbeitern etwa 17,7 Mio. Kunden in 1.800 Geschäftsstellen, der überwiegende Teil davon in Zentral- und Osteuropa (CEE). Es ist die zweitgrößte Bank Österreichs.

Redaktion MyDividends.de