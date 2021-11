SILBER und GOLD - Stell dir vor, die Inflation steigt, die Edelmetalle aber nicht?

Silber - WKN: 965310 - ISIN: XC0009653103 - Kurs: 23,77100 $/oz. (FXCM) Gold - WKN: 965515 - ISIN: XC0009655157 - Kurs: 1.792,99000 $/oz. (FXCM)

Ich fasse nochmals zusammen:

Silber - Das ist ein Bullkeil! Müsste bald steigen. Wobei "bald" relativ ist ;-) Die Abwärtskorrekturbewegung seit 18. Mai ist intakt und verläuft in einem bullischen Keilmuster. Langsam bewegt sich das Kursgeschehen in die Keilspitze hinein. Die Wahrscheinlichkeit steigt, dass Silber nach oben ausbricht und wieder in Richtung 29 USD ansteigen kann.

Ich arbeite derzeit nur mit einem dünnen grauen Prognosepfeil, weil ich derzeit noch keinen sinnvollen Buy Trigger definieren kann. Ich warte dafür noch etwas ab. Mit dicken blauen Pfeilen visualisiere ich in den Prognoseskizzen Signale, die m.E. stark sind. Mit dicken schwarzen moderate bis gute Signale. Mit dünnen, grauen visualisiere ich schwache Signale.

Silber

Gold - Warten auf Godot - Bodenbildung

Reminder: Seit August 2020 befindet sich der Goldpreis in einer Korrekturbewegung. Zeitlich ausgedehnt. Der Kursverlauf seit Juni dieses Jahres zeigt erste Konturen eines charttechnischen Bodenbildungsprozesses. Eine inverse SKS ist in Entstehung. Wichtig: Einen Bodenbildungsprozess kauft man meist noch nicht. Höchstens mit einer ersten kleinen Testposition. Wichtig ist, das Bodenmuster zuende reifen zu lassen. Es kann nämlich vor der finalen Reifung abgebrochen und zerstört werden. Während der Bodenbildung ist der betreffende Basiswert aus charttechnischer Sicht vulnerabel. Bei 1.832 USD liegt die entscheidende Barriere. Steigt der Goldpreis auf Tagesschlusskursbasis überzeugend über 1.833 USD an, aktiviert das im ersten entscheidenden Schritt ein mittelfristiges Kaufsignal mit Projektionszielen bei 1.900 und später 2.200 USD pro Feinzunze. Aber nochmals der Hinweis: Unter 1.832 USD bleibt Gold tricky.

Gold

