TUI - Sie zerstören den großen Dreifachboden

TUI AG - WKN: TUAG00 - ISIN: DE000TUAG000 - Kurs: 3,300 € (XETRA)

Nach dem furchtbaren Sell Off Ende Februar vergangenen Jahres konnte sich ein großer Dreifachboden ausbilden. Im ersten Halbjahr 2021 wurde die Nackenlinie dieses Kursmusters bei 4,378 EUR bearbeitet. Da in diesem Jahr die Reiseaktivität nicht annähernd Pre-Coronaniveau erreichen kann, scheitert die Aktie an der 4,378er Preismarke. Ein nachhaltiger Anstieg über 4,378 EUR hätte ein größeres Kaufsignal generiert. Seit Jahresbeginn 2021 hat sich stattdessen ein bärisches Kursmuster, eine klassische SKS, ausgebildet. In den vergangenen Tagen wurde die entscheidende Unterstützung bei 3,517 EUR nach unten gerissen. Damit wurde ein Verkaufssignal ausgelöst. Das Chartbild verbessert sich, wenn nachhaltig der Kurs zurück über 3,517 EUR ansteigen kann! Unter 3,517 EUR ist die Aktie aus charttechnischer Sicht stark korrekturgefährdet.

Das ist so einfach - Jeder User kann das rasch selbst umsetzenIhr Consorsdepot, Ihr Flatexdepot, Ihr Comdirectdepot, etc. traden Sie mit nur einem Klick Umschaltung aus einer Plattform: Nämlich Guidants. Mit diesem Link kommen Sie in die Broker-Übersicht. Das Traden via Guidants führt zu keinerlei Zusatzkosten! Einfach mal ausprobieren. Mit dem Schlüssel-Symbol können Sie eine Session-TAN aktivieren, was das Trading sehr erleichtert. Also eine TAN pro Tag. Sie kennen die App noch nicht? Dann geht es hier entlang

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)