Wasserstoff: 2 News von der ITM Power-Aktie und der Ballard Power-Aktie

Fast wöchentlich werden in der Welt neue Wasserstoff-Projekte ins Leben gerufen. So entsteht nun beispielsweise für umgerechnet etwa 19,36 Mio. Euro in Port Anthony (Australien) eine neue Biomasse-Wasserstoff-Anlage, die täglich bis zu drei Tonnen des Gases produzieren kann. Bei der Projektrealisierung arbeiten Babcock & Wilcox und Port Anthony Renewables zusammen. Babcock & Wilcox besitzt eine Technologie, mit der unter Einsatz von Holzabfällen Wasserstoff erzeugt werden kann.

Daneben meldeten ITM Power und Ballard Power Systems zuletzt folgende positiven News.

1. ITM Power plant zwei neue Wasserstoff-Elektrolyseur-Fabriken

ITM Power hat im Januar 2021 in Sheffield (Großbritannien) bereits eine Wasserstoff-Elektrolyseur-Fabrik mit einer jährlichen Kapazität von etwa einem Gigawatt fertiggestellt. Doch das Unternehmen expandiert sofort weiter. Um eine zweite Betriebsstätte zu errichten, wurden an der Börse 250 Mio. Britische Pfund aufgenommen. Zudem plant ITM Power in Übersee eine dritte Fabrik. So möchte das Unternehmen bis 2024 eine Elektrolyseur-Produktionskapazität von fünf Gigawatt aufbauen.

Die zweite Fabrik wird bereits jährlich 1,5 Gigawatt an Elektrolyseuren produzieren können und wird voraussichtlich bis 2023 fertiggestellt. Bis 2024 will ITM Power dann außerhalb Großbritanniens eine dritte Fabrik mit einer jährlichen Produktion von bis zu 2,5 Gigawatt bauen.

ITM Power besitzt mit Linde einen strategischen Investor, der 17,3 % der Aktien hält. Somit ist das Unternehmen gut abgesichert. Nel und weitere Hersteller weiten ihre Elektrolyseur-Produktion ebenfalls stark aus, sodass der Wasserstoff-Preis zukünftig voraussichtlich deutlich sinkt.

2. Ballard Power Systems kooperiert mit Forsee Power

Ballard Power Systems und die französische Forsee Power haben eine Absichtserklärung geschlossen. Gemeinsam arbeiten sie für Lkw-, Bahn-, Bus-, Schiffs- und Offroad-Anwendungen an emissionsfreien Wasserstoff-Brennstoffzellen-Batterie-Lösungen. Im Rahmen der Zusammenarbeit wird Ballard Power die Brennstoffzellensysteme liefern, während Forsee Power Batterien, deren Management, Hochspannungswandler und Kühlsysteme beisteuert.

„Ein Schlüsselelement unserer Unternehmensstrategie ist es, die Erfahrung mit Wasserstoff-Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen für OEM-Kunden und Endverbraucher zu vereinfachen. Unser klares Ziel ist es, einen Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen. Wir arbeiten daran, die Leistung des Brennstoffzellen-Antriebsstrangs und der Fahrzeuge zu verbessern, die Lebenszykluskosten zu senken und die Integration von Antriebsstrang und Fahrzeugsystemen sowie den Service zu vereinfachen.

Wir sind davon überzeugt, dass sich Wasserstoff-Brennstoffzellen und Batterien in hohem Maße ergänzen und gemeinsam in eine intelligente und überzeugende Architektur integriert werden können, die die Leistung optimiert. Heute beschaffen die OEM-Kunden die verschiedenen Teile des Brennstoffzellen- und Batterieantriebsstrangs in der Regel separat und müssen sie dann zusammen integrieren. Indem wir unseren Kunden vorgefertigte, vollständig optimierte und integrierte Brennstoffzellen-Batterie-Lösungen anbieten, können wir die Reibungspunkte bei der Implementierung verringern“, so Ballard Power Systems CEO Randy MacEwan.

Auch die kanadische Ballard Power Systems besitzt mit Weichai Power einen strategischen Investor, der 15,5 % der Anteile hält.

