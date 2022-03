Weiterhin keine Panik an den Aktienmärkten

Vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs halten sich die Verluste an den Märkten weiter in Grenzen. Bei den Einzelwerten stehen gleich mehrere Dax-Unternehmen mit frischen Zahlen im Fokus und außerdem rückt die Inflation in den Blick.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008, DE000ZAL1111, DE0005200000, DE000SYM9999, DE000A161408, DE0006062144, DE000BAY0017,