2.000 Euro übrig? Hier ist 1 Wachstums-Aktie, die besser als jeder ETF ist!

Das aktuelle Zinsumfeld ist für jeden Bürger, private Kranken-, Lebens-, Rentenversicherungen, Tagesgeld und alle weiteren Zinsanlagen praktisch eine Katastrophe. Profitiert haben hingegen bisher Besitzer von Aktien, Immobilien und anderen Substanzvermögen.

In Krisen werden die Zinsen gesenkt, um die Wirtschaft zu stützen, doch wenn daraus ein Dauerzustand wird, droht das gesamte System zu scheitern. Mittlerweile liegen die Leitzinsen der Europäischen Zentralbank bereits seit 2016 bei 0,0 %, und wenn es nach Christine Lagarde geht, werden sie auch die nächsten zehn Jahre dort verharren.

Berkshire Hathaway ist eine Aktie, die seit 2016 profitiert hat und auch in den kommenden zehn Jahren eine gute Anlage sein könnte.

Berkshire Hathaway-Aktie: Sicher und renditestark

Die Aktie von Berkshire Hathaway wird zwar oft als sehr langweilig abgetan, aber wer sich auf die Fundamentaldaten konzentriert und sie einmal genauer untersucht, kommt zu einer ganz anderen Meinung. Allein in den vergangenen 20 Jahren ist sie in der Spitze um mehr als 358 % gestiegen (31.03.2021). Anleger konnten ihr Vermögen also mühelos um das 4,6-Fache steigern.

Für viele Menschen würde allein schon diese Rendite einen ruhigen Lebensabend sichern oder viele finanzielle Probleme lösen. Zudem hätte in der Vergangenheit der Kauf dieser einzigen Aktie genügt, um sein Vermögen sicher und gleichzeitig renditestark anzulegen.

Die Holding besteht aus vielen Unternehmensbeteiligungen, die auf den ersten Blick nicht erkennbar sind. So haben Warren Buffett und Charlie Munger über die Jahrzehnte einen Konzern aufgebaut, der zu einem Teil aus Versicherungen und zu einem zweiten Teil aus Investments besteht.

Berkshire Hathaway-Aktie: Besser als jeder ETF

Im Vergleich zum S&P-500- oder DAX-Index schnitt die Berkshire Hathaway-Aktie in den vergangenen zwanzig Jahren deutlich besser ab. Über einen noch längerfristigen Zeitraum sind die Vergleichsindizes in einer Darstellung kaum noch erkennbar, so hervorragend war die Entwicklung.

In dieser Hinsicht ist die Berkshire Hathaway-Aktie besser als jeder ETF. Und wer ETFs nutzt, könnte sie dem Depot hinzufügen, denn über die Beteiligungen ist sie wie eine Art Fonds aufgebaut.

Nur die Fundamentaldaten und die Bewertung zählen

Wir sollten uns jedoch bei der Auswahl einer Aktie nie an deren historischer Performance orientieren. Die Konzentration auf die Fundamentaldaten und die Bewertung sollten immer im Vordergrund stehen.

Im Zeitraum 2011 bis 2020 sind Berkshires Umsatz und Gewinn von 162,5 auf 245,5 Mrd. US-Dollar beziehungsweise von 10,3 auf 42,5 Mrd. US-Dollar stetig weiter gestiegen. Zudem ist die Aktie mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von 1,36 (31.03.2021) derzeit immer noch nicht teuer.

Warren Buffett und Charlie Munger haben vorgesorgt und bereits gute Nachfolger ausgewählt. Sie werden auch nach deren Tod sehr wahrscheinlich für hohe Renditen sorgen.

