Contrarian-Ideen

Zwei verschmähte Branchen haben 2026 Comeback-Potenzial

The Market · Uhr

Tech-Aktien waren mit Abstand die Lieblinge der Anleger in diesem Jahr. Doch die Aktien sind teuer. In verschmähten Sektoren machen Anleger dagegen Schnäppchen - und zwei Branchen erfüllen aktuell mehrere Kriterien, um im kommenden Jahr besser abzuschneiden.

Artikel teilen:
Ein entspannter Aktienhändler.
Quelle: Adobe.com/TommyStockProject

Dieser Text ist ein Artikel aus dem digitalen Finanzmagazin The Market NZZ.

Plus

Weiterlesen mit Plus-Abonnement

Noch besser an der Börse informiert: Jetzt Zugang zu exklusiven Analysen, Trading- und Investmentideen freischalten.
  • Zugang zu allen Artikeln im Web und in unserer App
  • Exklusive Trading- und Investmentideen
  • Jederzeit online kündigen
  • Mit Code STARTPLUS nur 0,99 € im ersten Monat (Neukundenangebot)
0,99 € im ersten Monat
Du hast bereits ein Abo? Zur Anmeldung
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
G
Goldpreis
Nestlé
Shell
Altria Group
BP
Procter & Gamble
British American Tobacco
Novartis
Unilever
Walmart
Roche
S
SMI
UBS
Philip Morris
Ö
Ölpreis WTI
Costco Wholesale
Aker BP
Roche Holding
Suncor Energy
British American Tobacco ADR
BP ADR
Shell ADRs
Procter & Gamble (CDR)

Das könnte dich auch interessieren

Dax Tagesrückblick 04.11.2025
Dax dämmt Verluste merklich ein - Gold verliert 4.000-Dollar-Marke04. Nov. · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Dax Vorbörse 06.11.2025
Deutscher Aktienmarkt zum Start unverändert erwartetheute, 08:03 Uhr · onvista
Deutscher Aktienmarkt zum Start unverändert erwartet
Dax Vorbörse 03.11.2025
Aktienmarkt dürfte leicht höher in die Woche starten03. Nov. · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Börse am Morgen 03.11.2025
Dax legt zum Start der Woche zu03. Nov. · onvista
Dax Logo
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Nachkauf-Zertifikate
Kurse zu hoch? So kannst du trotzdem einsteigen31. Okt. · onvista-Partners
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden