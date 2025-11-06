Zwei verschmähte Branchen haben 2026 Comeback-Potenzial

The Market · 06.11.2025, 15:28 Uhr Uhr

Tech-Aktien waren mit Abstand die Lieblinge der Anleger in diesem Jahr. Doch die Aktien sind teuer. In verschmähten Sektoren machen Anleger dagegen Schnäppchen - und zwei Branchen erfüllen aktuell mehrere Kriterien, um im kommenden Jahr besser abzuschneiden.