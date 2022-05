onvista News: Neues Layout für noch schnellere und bessere Investmententscheidungen

Die News-Artikel auf onvista wurden gründlich renoviert und sind jetzt noch schöner, besser lesbar, responsiver und, und, und. Wir haben die wichtigsten Neuerungen mal für Sie zusammengefasst.

Regelmäßigen Nutzern der onvista-News ist sie vermutlich schon das eine oder andere Mal untergekommen: Unsere runderneuerte Artikelseite. In einzelnen Rubriken wie den Ratgebern oder den Trading-Chancen sind die Neuerungen schon seit einiger Zeit zu sehen. Anfang Mai wird das optimierte Layout bei allen Artikeln auf unserer Seite zu sehen sein.

Was ist neu an den News?

Wir haben die Darstellung der Artikel gründlich modernisiert. Die Seiten sind mit dem neuen Layout noch besser lesbar - auf allen Geräten. Damit bieten wir Ihnen eine noch stärkere Übersicht sowie zusätzliche Funktionen.

Die neue Autorenzeile (ganz oben☝️) erlaubt neuerdings einen schnellen Einstieg in weitere Inhalte des jeweiligen Autors.

Interaktive Charts ermöglichen das noch einfachere Nachvollziehen der Marktbewegungen während des Lesens. Sie können sich sofort die gewünschte Länge des Charts einstellen und noch weitere Funktionen nutzen.

Ganz unten gibt's zusätzlich alle relevanten Werte des Artikels in einer neuen und umfangreicheren Wertpapiertabelle.

Mit dem neuen Layout bekommen die onvista-News außerdem ein breites Repertoire an Werkzeugen für eine schönere Info-Darstellung. Zum Beispiel solche Tipp-Boxen:

Der neue Artikel sieht auf dem Mobilgerät und dem stationären Bildschirm gut aus.

Neues Gewand - höhere Qualität

Damit erscheinen unsere Artikel ab sofort in einem neuen Gewand und bieten Ihnen die Chance noch schneller eine Investment-Entscheidung treffen zu können. Unser Redaktionsteam hat dafür die Märkte jederzeit im Blick und berichtet in gewohnter Manier in Text, Wort und Bild über die spannendsten Themen an den Märkten.

Wir freuen uns, unseren Nutzern seitenübergreifend onvista-News im neuen Gewand präsentieren zu dürfen. Damit Sie in Zukunft noch schneller am Markt agieren können, sind die nächsten Erweiterungen unserer Seiten und Tools sowie neue Formate schon in Planung. Wir wünschen Ihnen weiterhin gute Geschäfte.

Ihr onvista-Team