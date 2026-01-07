PlusDatenanalyse
Zeigt der Januar wirklich schon, ob das Börsenjahr gut wird?
onvista · Uhr
Ob das Börsenjahr gut wird, lässt sich an der Performance des Januars ablesen - so jedenfalls eine Daumenregel der Märkte. Wir haben für dich analysiert, ob es das Phänomen des „Januar-Barometers“ wirklich gibt, und ob es sich lohnt, sich daran zu orientieren.
Aberglaube hat an den Börsen im Grunde nichts verloren, geht es doch (meistens) um harte Zahlen wie Gewinne, Bewertungen, Wachstum, Inflation und dergleichen. Trotzdem interpretieren Investoren manche Ereignisse als Omen, auch wenn es sich um Zufälle handelt.
