Plus Datenanalyse

Zeigt der Januar wirklich schon, ob das Börsenjahr gut wird?

onvista · 07.01.2026, 16:30 Uhr Uhr

Ob das Börsenjahr gut wird, lässt sich an der Performance des Januars ablesen - so jedenfalls eine Daumenregel der Märkte. Wir haben für dich analysiert, ob es das Phänomen des „Januar-Barometers“ wirklich gibt, und ob es sich lohnt, sich daran zu orientieren.