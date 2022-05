DGAP-News: Rational AG im ersten Quartal 2022 mit zweithöchstem Quartalsumsatz der Unternehmensgeschichte (deutsch)

Rational AG im ersten Quartal 2022 mit zweithöchstem Quartalsumsatz der Unternehmensgeschichte

Pressemitteilung Rational AG im ersten Quartal 2022 mit zweithöchstem Quartalsumsatz der Unternehmensgeschichte - Auftragseingang erneut auf Rekordniveau - rund 300 Millionen Euro neue Aufträge im ersten Quartal 2022 - Auftragsbestand im Vergleich zum Jahresende weiter angestiegen - Umsatzerlöse im ersten Quartal 2022 um 34 Prozent über Vorjahr - 21 Prozent EBIT-Marge im ersten Quartal 2022 Landsberg am Lech, 11. Mai 2022 "Auch im ersten Quartal 2022 bleibt die starke Nachfrage ungebrochen. Mit rund 300 Millionen Euro verzeichneten wir sogar einen neuen Auftragsrekord. Das entspricht einem Wachstum von 70 Prozent im Vergleich zum Vorjahr", erklärt Jörg Walter, Finanzvorstand der Rational AG. Die Gründe für die hohen Bestellungen der letzten Monate sieht das Unternehmen in den Nachholeffekten, staatlichen Unterstützungsprogrammen, langen Lieferzeiten und angekündigten Preiserhöhungen. 225 Millionen Euro Umsatzerlöse im ersten Quartal 2022 - zweitbester Quartalsumsatz der Rational Unternehmensgeschichte Mit 225,3 Millionen Euro Umsatzerlösen (Vj. 167,7 Millionen Euro) war das erste Quartal 2022 das zweitbeste Quartal der Unternehmensgeschichte. Lediglich im letzten Vorkrisenquartal (Q4 2019) erzielte Rational höhere Umsatzerlöse. "Im Vergleich zum Vorjahresquartal wuchsen wir mit 34 Prozent deutlich. Das liegt zum einen daran, dass 2021 besonders der Januar und Februar noch von Covid-19-Einschränkungen betroffen waren. Zum anderen war die Versorgung mit den kritischen Steuerrechnern, den sogenannten CPUs, im ersten Quartal durch erhöhte Lieferungen unseres Erstlieferanten aber auch dank der ersten Lieferungen unseres Zweitlieferanten deutlich entspannter", berichtet der Vorstandsvorsitzende Dr. Peter Stadelmann. Das daraus resultierende höhere Produktionsvolumen führte laut dem Maschinenbauer zu der positiven Umsatzentwicklung. Beim Umsatz war Deutschland mit einer Steigerungsrate von 70 Prozent der regionale Spitzenreiter, gefolgt von Europa (+ 43 Prozent), Lateinamerika (+ 41 Prozent) und Nordamerika (+ 26 Prozent). Asien erreichte das Vorjahresniveau, nachdem dort im ersten Quartal 2021 bereits das 2019er Vergleichsniveau übertroffen wurde. Auch die Wechselkursänderungen unterstützten das Umsatzwachstum um rund drei Prozentpunkte. iCombi und iVario - die neuen Standards der Gartechnologie Beide Produktgruppen konnten sich gleichermaßen erfolgreich entwickeln. In der Produktgruppe iCombi lag der Umsatz in den ersten drei Monaten 2022 um 30 Prozent über Vorjahr bei 195,1 Millionen Euro (Vj. 149,9 Millionen Euro). In der Produktgruppe iVario stiegen die Umsatzerlöse um 69 Prozent auf ein neues Rekordniveau von 30,1 Millionen Euro (Vj. 17,8 Millionen Euro). 54,5 Prozent Rohertragsmarge im ersten Quartal 2022 Die Umsatzkosten stiegen in den ersten drei Monaten überproportional zu den Umsatzerlösen um 39 Prozent auf 102,5 Millionen Euro (Vj. 73,8 Millionen Euro). Aufgrund dessen reduzierte sich die Rohertragsmarge in diesem Zeitraum auf 54,5 Prozent (Vj. 56,0 Prozent). "Wir sehen wie die Kosten der Rohstoffe, der Vorprodukte und der Logistik auf breiter Front steigen. Das spiegelt sich dementsprechend auch in unserer Rohertragsmarge wider. Durch die bekanntgegebenen Preiserhöhungen wirken wir den steigenden Kosten entgegen. Solange die Preiserhöhungen noch nicht vollständig effektiv sind, kann die Rohertragsmarge dennoch unter dem gewohnt gutem Niveau liegen", ordnet Finanzexperte Walter die Zahlen ein. 21,2 Prozent EBIT-Marge nach drei Monaten Nach drei Monaten des laufenden Geschäftsjahres lag das EBIT (Ergebnis vor Finanzergebnis und Steuern) bei 47,8 Millionen Euro und damit in etwa um die Hälfte höher als im Vergleichszeitraum 2021 (Vj. 32,2 Millionen Euro). Die EBIT-Marge erreichte 21,2 Prozent (Vj. 19,2 Prozent). Die diesjährige EBIT-Marge der ersten drei Monate profitierte laut Rational von der sehr positiven Umsatzentwicklung in Verbindung mit einem unterproportional steigenden Kostenniveau. Während die Umsatzerlöse um 34 Prozent gegenüber dem Vorjahr stiegen, lagen die operativen Kosten nur 20 Prozent über dem Vorjahresniveau. In Summe bezifferten sich die operativen Kosten des ersten Quartals 2022 auf 76,3 Millionen Euro (Vj. 63,6 Millionen Euro). Bereinigt um Währungseffekte lag die EBIT-Marge nach drei Monaten 2022 bei 19,7 Prozent. Mitarbeiter Als langfristig orientiertes Unternehmen investierte Rational auch im ersten Quartal 2022 in den Erhalt und den Ausbau der Mitarbeiter. Besonders im Vertrieb und in der Produktentwicklung wurden Mitarbeiter eingestellt, um nah bei unseren Kunden zu sein und für deren Kunden gezielt Produkte und Services zu entwickeln. Hierdurch sichert das Unternehmen nach eigenen Angaben nachhaltig die Markt- und Technologieführerschaft. Ende März 2022 beschäftigte die Rational-Gruppe 2.304 Mitarbeiter weltweit. Davon waren 1.319 in Deutschland beschäftigt. Prognose Dank der starken Umsatzentwicklung im ersten Quartal bestätigt Rational die Prognose für das Geschäftsjahr 2022. "Generell stehen die Vorzeichen zu unseren Gunsten. Unser Auftragsbestand ist sehr hoch und unsere Kunden sind mit unseren Produkten zufrieden. Auf der anderen Seite sehen wir, dass sich die Versorgungslage wieder deutlich zuspitzt", berichtet Stadelmann. Bisher sei das Unternehmen immer in der Lage gewesen, die Auswirkungen dieser Engpässe möglichst gering zu halten. "Die weiteren Folgen der Ukrainekrise und der Lockdowns in China werden wir erst im Verlauf des Jahres vollumfänglich beurteilen können", ergänzt der Vorstandsvorsitzende. Das Unternehmen geht im Jahr 2022 weiterhin von einem 10- bis 15-prozentigen Umsatzwachstum im Vorjahresvergleich und einer EBIT-Marge leicht über der des Vorjahres aus. Sollten sich die genannten Risiken stärker materialisieren, als sie sich in den ersten vier Monaten abzeichneten, erwartet Rational ein geringeres Umsatzwachstum und eine EBIT-Marge unter der des Vorjahres. Ansprechpartner: Rational Aktiengesellschaft Stefan Arnold / Leiter Investor Relations Tel. +49 (0)8191 327-2209 Fax +49 (0)8191 327-72 2209 E-Mail: ir@Rational-online.com www.Rational-online.com Redaktionshinweis: Die Rational-Gruppe ist der weltweite Markt- und Technologieführer für die thermische Speisenzubereitung in Profiküchen. Das 1973 gegründete Unternehmen beschäftigt rund 2.300 Mitarbeiter, davon mehr als 1.300 in Deutschland. Seit dem Börsengang im Jahr 2000 ist Rational im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet und heute im MDAX vertreten. Oberstes Ziel des Unternehmens ist es, seinen Kunden stets den höchstmöglichen Nutzen zu bieten. Rational fühlt sich dem Prinzip der Nachhaltigkeit verpflichtet, was seinen Ausdruck in den Unternehmensgrundsätzen für Umweltschutz, Führung, Arbeitssicherheit und sozialer Verantwortung findet. Zahlreiche internationale Auszeichnungen belegen Jahr für Jahr die hohe Qualität der von den Rational-Mitarbeitern geleisteten Arbeit. Angaben in Millionen Euro Q1 Q1 Veränderung in 2022 2021 Prozent Umsatzerlöse 225,3 167,7 +34 Bruttoergebnis vom Umsatz 122,8 93,9 +31 Rohertragsmarge in Prozent 54,5 56,0 - Ergebnis vor Finanzergebnis und 47,8 32,2 +48 Steuern (EBIT) EBIT-Marge in Prozent 21,2 19,2 - Ergebnis nach Steuern 36,2 24,4 +48 Gewinn je Aktie (in Euro) 3,19 2,15 +48 RATIONAL AG Siegfried-Meister-Straße 1 86899 Landsberg am Lech Deutschland Telefon: 0049 8191 327 2209 E-Mail: ir@rational-online.com Internet: www.rational-online.com