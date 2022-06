DGAP-News: Photon Energy startet Bau des ersten von 32 MWp an für dieses Jahr geplanten Solarprojekten in Rumänien (deutsch)

Photon Energy startet Bau des ersten von 32 MWp an für dieses Jahr geplanten Solarprojekten in Rumänien

Photon Energy startet Bau des ersten von 32 MWp an für dieses Jahr geplanten Solarprojekten in Rumänien * Das Unternehmen hat den Grundstein beginnt den Bau des ersten PV-Kraftwerks in Rumänien mit einer Erzeugungskapazität von 5,7 MWp. Bis Ende 2022 sollen Projekte mit insgesamt 32 MWp in Rumänien entstehen, womit sich das Gesamtportfolio des Unternehmens auf über 120 MWp erhöhen wird. Die derzeitige Projektentwicklungspipeline in Rumänien umfasst mehr als 235 MWp. * Nach Fertigstellung des neuen PV-Kraftwerks wird das IPP-Portfolio von Photon Energy auf 89 Kraftwerke mit einer Gesamterzeugungskapazität von 97,6 MWp anwachsen. Über 80 MWp dieser Kapazität werden dann sauberen Strom direkt über den Energiemarkt verkaufen. * Das Kraftwerk wird voraussichtlich 8,7 GWh erneuerbare Energie pro Jahr erzeugen. Amsterdam/Bukarest - 20. Juni 2022 - Photon Energy N.V. (WSE&PSE: PEN, FSX: A1T9KW) Die "Photon Energy Group" (oder weiter das "Unternehmen") gibt bekannt, dass es den Bau seines ersten rumänischen PV-Kraftwerks mit einer Erzeugungskapazität von 5,7 MWp begonnen hat. Die hocheffizienten bifazialen und auf einachsigen Nachführsystemen montierten Solarmodule werden jährlich rund 8,7 GWh erneuerbaren Strom in das Netz von Enel E-Distributie Banat einspeisen, der über den Energiemarkt, d.h. ohne jegliche Förderung oder einen Stromabnahmevertrag mit einem Energieabnehmer, verkauft wird. Das neue Kraftwerk soll planmäßig im letzten Quartal 2023 in Betrieb genommen werden. "Wir freuen uns sehr, jetzt mit dem Bau für unser erstes Kraftwerk in Rumänien, einem unserer wichtigsten CEE-Märkte, begonnen zu haben. Damit setzen wir unsere Wachstumsstrategie um, die wir in unseren Finanzzielen für 2022 angekündigt haben", so Georg Hotar, CEO der Photon Energy Group. "Das Kraftwerk ist ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg unser IPP-Portfolio zu erweitern und stellt gleichzeitig einen echten Meilenstein für Photon Energy auf dem rumänischen Markt für erneuerbare Energien dar, wo wir bis Ende 2022 rund 32 MWp in Betrieb nehmen wollen. Allein diese neuen rumänischen Anlagen werden unser IPP-Portfolio bis Ende des Jahres auf über 120 MWp erweitern." Das in der Nähe von iria im rumänischen Bezirk Arad gelegene Kraftwerk wird sich über 9,3 Hektar Freiland erstrecken und aus rund 10.600 Solarzellen bestehen. Nach der Inbetriebnahme wird das Unternehmen 89 Solarkraftwerke mit einer Gesamtkapazität von 97,6 MWp in seinem IPP-Portfolio besitzen und betreiben. Aus über 80 MWp der Kapazität wird dann subventionsfreier sauberer Strom direkt auf dem Energiemarkt verkauft werden. Eigentümer und Betreiber des Kraftwerks ist Siria Solar S.R.L., eine Zweckgesellschaft, die sich vollständig im Besitz der Photon Energy Group befindet. Das Unternehmen entwickelt derzeit PV-Großprojekte mit einer Gesamtkapazität von über 790 MWp in den wichtigsten CEE-Märkten und Australien, darunter allein 235 MWp in Rumänien. Die verbleibenden Projekte werden voraussichtlich in den Jahren 2023 und 2024 realisiert und in Betrieb genommen. Damit wird der rumänische Markt wesentlich zum Ziel des Unternehmens beitragen, sein IPP-Portfolio bis Ende 2024 auf mindestens 600 MWp weltweit zu erweitern. Vor dem Hintergrund gestiegener Energiepreise und der Tatsache, dass mehr als 80% der Kraftwerke des Unternehmens Strom zu Marktpreisen verkaufen, hat das Unternehmen im Mai Rekorderlöse aus der Energieerzeugung in Höhe von 3,647 Mio. EUR erzielt, was einem Anstieg von 69,8 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Auf der Grundlage der Energiepreisprognosen für den Rest des Jahres 2022 bestätigt das Unternehmen seine Finanzziele für den konsolidierten Umsatz im Jahr 2022, der von 36,4 Mio. EUR im Jahr 2021 auf 65,0 Mio. EUR ansteigen wird, was einem Anstieg von 78,8 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und zu einem Anstieg des EBITDA auf 18,0 Mio. EUR, von 9,6 Mio. EUR im Jahr 2021, führt (+87,8 % gegenüber dem Vorjahr). Über die Photon Energy Group - photonenergy.com Die Photon Energy Group liefert weltweit Solar- und Wasseraufbereitungslösungen. Die Solarenergielösungen der Gruppe werden von Photon Energy geliefert: Seit der Gründung im Jahr 2008 hat Photon Energy Photovoltaikanlagen mit einer Gesamtkapazität von über 100 MWp installiert und in Betrieb genommen und verfügt inzwischen über ein Eigenportfolio von 91,7 MWp. Derzeit werden Projekte mit einer Gesamtkapazität von 791,2 MWp in Australien, Ungarn, Polen und Rumänien entwickelt und Betrieb und Instandhaltung von über 280 MWp weltweit gewährleistet. Photon Water, der zweite Hauptgeschäftsbereich der Gruppe, bietet Wasserbehandlungsdienstleistungen, einschließlich Wasseraufbereitung und -sanierung sowie Entwicklung und Management von Brunnen und anderen Wasserressourcen an. Photon Energy N.V., die Holding der Photon Energy Group, ist an den Börsen in Warschau, Prag und Frankfurt gelistet. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Amsterdam, weitere Büros in ganz Europa und Australien. 