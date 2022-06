Original-Research: ACCENTRO Real Estate AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: ACCENTRO Real Estate AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu ACCENTRO Real Estate AG Unternehmen: ACCENTRO Real Estate AG ISIN: DE000A0KFKB3 Anlass der Studie: Initiation Empfehlung: Kaufen seit: 20.06.2022 Kursziel: 9,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck Mein Block: Wohnimmobilien-Spezialist glänzt mit voller Verkaufspipeline, steigenden Mieterlösen und chancenreicher Kooperation ACCENTRO Real Estate ist der marktführende Wohnungsprivatisierer in Deutschland. Seit 2009 wurden mehr als 17.500 Wohneinheiten mit einem Transaktionsvolumen von über 2,0 Mrd. Euro erfolgreich veräußert. Der historische Kernmarkt des Unternehmens liegt in Berlin, ACCENTRO ist heute aber bundesweit aktiv, sodass im Schnitt der letzten vier Jahre rund 33% der Transaktionen abseits der Hauptstadt stattfanden. Das Geschäftsmodell stützt sich auf eine langjährige Marktexpertise sowie die etablierte Beziehung zu Projektentwicklern, Bauträgern, Maklern und anderen Immobilienfirmen. Des Weiteren profitierte ACCENTRO in den letzten Jahren erheblich vom kontinuierlichen Preisanstieg im deutschen Wohnimmobilienmarkt, der vom starken Nachfrageüberhang vor allem in den Großstädten und Ballungsräumen getrieben wird. Zwischen 2010 und 2020 legten die Preise für Ein- und Zweifamilienhäuser sowie Eigentumswohnungen in Deutschland um rund 65% zu. Auch im Verlauf der Corona-Pandemie setzte sich dieser Markttrend ungebrochen fort, wenngleich sich die Lock-Downs temporär negativ auf die Verkaufszahlen ACCENTROs auswirkten. Von 2015 bis 2021 wurde dennoch ein Anstieg der Privatisierungserlöse von durchschnittlich ca. 33% pro Jahr erzielt. Mit einem avisierten Verkaufsvolumen in der Einzelprivatisierung von aktuell rund 330 Mio. Euro verfügt das Unternehmen auch weiterhin über eine volle Vertriebspipeline. Zur stärkeren Diversifizierung der Erlösströme sowie der regionalen Aufstellung investiert ACCENTRO seit 2020 zudem massiv in den Aufbau eines eigenen Vermietungsportfolios. Im Fokus stehen vor allem Immobilien in attraktiven B- und C-Städten mit noch hohem Leerstand und Entwicklungspotenzial. Daneben gab das Unternehmen jüngst eine chancenreiche Vertriebspartnerschaft mit Deutschlands führender Immobilienplattform ImmoScout24 bekannt, womit zukünftig auch die Vermarktung von Neubauobjekten an Bedeutung gewinnen und neue Skalierungspotenziale erschlossen werden sollten. Bis zum Proof-of-Concept setzen wir die aus der Kooperation erwarteten Umsatzbeiträge aber sehr konservativ an. Ebenso antizipieren wir keine großvolumigen Neuakquisitionen im Bestandsportfolio, sodass die Fair-Value-Anpassungen ( 2019-2021: +19,6 Mio. Euro) ab 2023 deutlich sinken, was zu geringeren Ertragsprognosen führt (nicht-cashwirksam). Dies trägt auch den im Immobiliensektor infolge der Zinswende sowie des Ukraine-Krieges wachsenden Unsicherheitsfaktoren Rechnung. Wir sehen ACCENTRO dank der strukturell robusten Markttreiber aber in der Lage, operativ profitabel zu wachsen (MONe CAGR 2021-2025e: +8,4%; adj. EBIT-Marge 2025e: 15,0% vs. 2022e: 12,4%). Auf Basis unseres DCF-Modells wie auch des bilanziell ausgewiesenen Net Asset Values weist die Aktie eine signifikante Unterbewertung auf, die zuletzt durch das schwache Sentiment des Berliner Wohnungsmarkts sowie die Kontroversen um einen Minderheitsaktionär forciert wurde. Fazit: ACCENTRO ist u.E. ein vielversprechender Nischenplayer im Immobiliensektor, der zu Unrecht in Mithaftung genommen wird. Mit überzeugendem eigenem Newsflow sollte es aber gelingen, das Vertrauen am Markt zu stärken. Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. 