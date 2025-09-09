IRW-News: ACCESS Newswire: U.S. Polo Assn. geht für den Sotogrande Gold Cup 2025, eines der wichtigsten Polo-Turniere Europas, eine Partnerschaft mit dem Ayala Polo Club ein

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: U.S. Polo Assn. geht für den Sotogrande Gold Cup 2025, eines der wichtigsten Polo-Turniere Europas, eine Partnerschaft mit dem Ayala Polo Club ein

Globale Sportmarke kehrt im zweiten Jahr in Folge als offizieller Bekleidungssponsor zurück

Sotogrande, Spanien und West Palm Beach, FL / ACCESS Newswire / 9. September 2025 U.S. Polo Assn., die offizielle Sportmarke der United States Polo Association (USPA), kehrte im zweiten Jahr in Folge als offizieller Bekleidungssponsor des Sotogrande Gold Cup 2025 zurück. Die Veranstaltung im Ayala Polo Club in Sotogrande, Spanien, ist Spaniens prestigeträchtigstes Poloturnier und bildet das Highlight des 54. internationalen Poloturniers.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80963/USPolo_090925_DEPRcom.001.jpeg

Zugehöriges Bild

Der Sotogrande Gold Cup, der vom 28. Juli bis zum 30. August ausgetragen wurde, brachte die berühmtesten Athleten, Polopferde und Teams aus der ganzen Welt zu einem hochkarätigen Wettbewerb vor der malerischen Kulisse Südspaniens zusammen. Im Rahmen des Sponsorings stellte U.S. Polo Assn. die Bekleidung für das Turnierpersonal, individuelle Trikots für die Schiedsrichter, exklusive Kappen als Geschenke sowie einen Preis für den MVP (Most Valuable Player) des Turniers zur Verfügung.

Diese jährliche Veranstaltung gilt als der Höhepunkt des spanischen Polosports und lockt weltbekannte Spieler wie Barto und Jeta Castagnola, Poroto Cambiaso, Polito Pieres, Hilario Ulloa, Tomas Panelo und Pablo MacDonough an, um nur einige zu nennen. Damit ist dieses Turnier einer der Höhepunkte im internationalen Polokalender. Im spannenden Finale des Sotogrande Gold Cup 2025 erzielte das Amanara Polo Team in einem rasanten Spiel, das die Zuschauer in Atem hielt, einen 13:9-Sieg über seinen Gegner Dos Lunas. Für Amanara war dies nach dem Sieg im Sotogrande Silver Cup im Sommer der zweite große Titel der Saison im Ayala Polo Club.

U.S. Polo Assn. hatte das zweite Jahr in Folge die unglaubliche Ehre, offizieller Bekleidungssponsor des Sotogrande Gold Cups zu sein, sagte J. Michael Prince, President und CEO von USPA Global, dem Unternehmen, das die milliardenschwere Marke U.S. Polo Assn. verwaltet. Europa und Spanien sind für unsere Marke wichtige und wachsende Märkte, und dieses Spitzenturnier ermöglicht es uns, unsere authentische Verbindung zum Sport zu stärken und gleichzeitig neue Fans in einer Region zu erreichen, in der sich Sport und Lebensstil auf so wunderbare Weise überschneiden.

Das vom Ayala Polo Club ausgerichtete Turnier wurde von erstklassigen Sponsoren unterstützt, darunter U.S. Polo Assn., Maserati, Fairmont La Hacienda, Heineken, Bacardi und der Medienpartner Minuto Siete. Der Sotogrande Gold Cup ist ein Turnier, das den Polosport in Europa und Spanien mit hochkarätigen Wettkämpfen und unvergleichlicher Gastfreundschaft auf einer ikonischen Bühne aufwertet.

Europa und Spanien schätzen Tradition, Lebensstil und den Polosport sehr und sind damit natürliche Partner für U.S. Polo Assn., sagte Lorenzo Nencini, President von Incom S.p.A., dem strategischen Partner von U.S. Polo Assn. in der Region. Von der Eleganz von Sotogrande bis zur Begeisterung unserer Sportfans in der ganzen Region sehen wir eine große Chance, die Verbindung von U.S. Polo Assn. mit Verbrauchern zu fördern, die Authentizität, Qualität und zeitlosen Stil schätzen.

Über U.S. Polo Assn. und USPA Global

U.S. Polo Assn. ist die offizielle Sportmarke der United States Polo Association (USPA), dem größten Verband von Poloclubs und Polospielern in den Vereinigten Staaten, der 1890 gegründet wurde und seinen Sitz im USPA National Polo Center (NPC) in Wellington (Florida) hat. Dieses Jahr feiert die U.S. Polo Assn. zusammen mit der USPA 135 Jahre sportliche Inspiration. Mit einer mehrere Milliarden Dollar schweren weltweiten Präsenz und einem weltweiten Vertrieb über mehr als 1.100 Einzelhandelsgeschäfte von U.S. Polo Assn. sowie tausenden weiteren Vertriebsstellen bietet U.S. Polo Assn. Bekleidung, Zubehör und Schuhe für Herren, Damen und Kinder in mehr als 190 Ländern weltweit. Die Marke sponsert weltweit bedeutende Polo-Veranstaltungen, darunter die U.S. Open Polo Championship®, die jährlich im NPC in The Palm Beaches stattfindet und das wichtigste Polo-Turnier in den Vereinigten Staaten ist. Durch historische Deals mit ESPN in den Vereinigten Staaten, TNT und Eurosport in Europa und Star Sports in Indien werden jetzt mehrere der herausragenden Polomeisterschaften, gesponsert von U.S. Polo Assn., weltweit übertragen und machen diesen spannenden Sport somit erstmals Millionen von Sportfans weltweit zugänglich.

Laut License Global gilt U.S. Polo Assn. durchgängig als einer der führenden Sportlizenzgeber der Welt neben der NFL, PGA Tour und Formel 1. Darüber hinaus ist die sportlich inspirierte Marke international durch Auszeichnungen für globales Wachstum anerkannt. Aufgrund ihres enormen Erfolgs als globale Marke wurde in Forbes, Fortune, Modern Retail und GQ sowie auf Yahoo Finance und Bloomberg über U.S. Polo Assn. berichtet, um nur einige namhafte Medienquellen weltweit zu nennen.

Für weitere Informationen besuchen Sie uspoloassnglobal.com und folgen Sie @uspoloassn.

USPA Global ist eine Tochtergesellschaft der United States Polo Association (USPA) und verwaltet die weltweite, milliardenschwere Sportmarke U.S. Polo Assn. USPA Global verwaltet auch Global Polo, ein weltweit führender Anbieter von Polosport-Inhalten. Mehr erfahren können Sie unter globalpolo.com oder dem YouTube-Kanal von Global Polo.

Kontaktinformationen

Shannon Stilson

VP, Sports Marketing and Media

sstilson@uspagl.com

+001.561.227.6994

Stacey Kovalsky

VP, Global PR and Communications

skovalsky@uspagl.com

+001.561.790.8036

QUELLE: U.S. Polo Assn.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80963

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80963&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=US0000000003

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.