IRW-News: InnoCan Pharma Corporation: Innocan berichtet über erfolgreiche Ergebnisse aus präklinischen Studien zum Schmerzmanagement bei Hunden: Es war, als wäre ein neuer Hund in unser Leben getreten

IRW-PRESS: InnoCan Pharma Corporation: Innocan berichtet über erfolgreiche Ergebnisse aus präklinischen Studien zum Schmerzmanagement bei Hunden: Es war, als wäre ein neuer Hund in unser Leben getreten

Herzliya, Israel und Calgary, Alberta - (24. Juni 2022) - Innocan Pharma Corporation (CSE: INNO) (FWB: IP4) (OTC: INNPF) (das Unternehmen oder Innocan) kann mit Freude über den Erfolg seiner präklinischen Studien an Hunden mit Arthrose berichten. Es wurde ein Fall veröffentlicht, in dem es um den klinischen Zustand von Goody, einem achtjährigen Mischlingsrüden, ging. Er wurde an einer sehr kurzen Leine angebunden, stark abgemagert und verletzt aufgefunden und befand sich bei seiner Rettung in einem schrecklichen Zustand. Goody leidet an einer hochgradigen Arthrose in fast allen Gelenken sowie an schwerem Muskelschwund, vor allem im Bereich der Gliedmaßen des Beckens. Goody wurde bereits mit Gelenkergänzungsmitteln, nichtsteroidalen Antirheumatika und Hydrotherapie behandelt. Zusätzlich zu diesen Behandlungen wurde ihm liposomales CBD verabreicht.

Charts zu den Werten im Artikel InnoCan Pharma

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/66415/PR-DogPain-Video_DE_Prcom.001.jpeg

https://youtu.be/F7fWqD6BQPU

Die Besitzer von Goody, dem Hund, erklärten: Wir haben Goody als Hund mit zahlreichen Gelenkproblemen bei uns aufgenommen. Im Juli 2021 verschlechterte sich sein Zustand. Er konnte ohne Gelenkaufwärmung und Massage nicht mehr aufstehen. Es war wirklich traurig mitanzusehen, dass er sein Leben nicht genießen konnte. Nachdem Goody die liposomalen CBD-Injektionen erhalten hatte, war es, als wäre ein neuer Hund in unser Leben getreten. Immer wieder steht er auf und genießt sein Leben mehr denn je. Wir beschweren uns sogar manchmal, dass er zu lebendig ist. Die ganze Zeit lächelt er, als hätte er jede Menge Spaß. Wir könnten nicht glücklicher sein.

Der Weltmarkt für Schmerzmittel erreichte im Jahr 2021 einen Wert von 65,4 Milliarden US-Dollar. Laut Prognosen der IMARC Group dürfte der Markt bis zum Jahr 2027 auf einen Wert von 82,1 Mrd. US-Dollar anwachsen und im Zeitraum 2022-2027 eine jährliche durchschnittliche Zuwachsrate von 3,8 % erzielen. (Market Research, Mai 2022)

Patienten von ihrem Elend zu befreien ist die ultimative Berufung im Leben, meint Iris Bincovich, CEO von Innocan, und fügt hinzu: Es ist eine große Ehre für uns, gemeinsam mit unseren Forschungs- und Entwicklungslabors unsere klinische Kompetenz unter Beweis zu stellen und einen großen Schritt in Richtung Vermarktung zu machen.

Innocans einzigartige Lösung

Über die Verabreichung von in Liposomen verkapseltem CBD (die LPT-Plattform) beabsichtigt Innocan, eine lang anhaltende und signifikante CBD-Konzentration im Körper zu erreichen, mit der nach Ansicht von Innocan eine weitaus effektivere und kontinuierlichere therapeutische Wirkung erzielt wird.

Innocan hat mit seiner LPT-Plattform eine Reihe von Versuchen an Tieren durchgeführt. Diese Experimente haben erste positive Ergebnisse gebracht, die bestätigen, dass Innocan mit seiner Absicht, CBD für Menschen und Tiere über einen längeren Zeitraum mit einer einzigen Dosis verfügbar zu machen, richtig liegt.

Innocans einzigartige Verabreichungsmethode ermöglicht die kontrollierte Freisetzung von CBD in den Blutkreislauf mit einem verbesserten pharmakokinetischen (PK) Wirkprofil. Die Forschungsarbeiten wurden in Zusammenarbeit mit der Hebräischen Universität Jerusalem durchgeführt und deuten darauf hin, dass die Technologie des Unternehmens in der Lage ist, Cannabinoide auf wirksame Weise in den Blutkreislauf einzuschleusen.

Innocans Beziehung zur Hebräischen Universität

Innocan Pharma Ltd., eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des Unternehmens, hat mit dem Forschungs- und Entwicklungsunternehmen Yissum (Yissum), dem kommerziellen Arm der Hebräischen Universität Jerusalem, eine weltweit gültige exklusive Forschungs- und Lizenzvereinbarung im Hinblick auf die Entwicklung, Aufbereitung, Charakterisierung und Evaluierung von Retardprodukten (mit verzögerter Freisetzung) auf Basis von CBD (oder anderen Cannabinoiden) unterzeichnet. Die Forschungs- und Entwicklungsinitiative erfolgt unter der Leitung von Professor Chezy Barenholz, dem Chef der Abteilung für Membran- und Liposomenforschung an der Hebräischen Universität Jerusalem, der auch für die Erfindung von mehr als fünfundfünfzig Patentfamilien verantwortlich zeichnet. Zwei davon stehen in Verbindung zu Doxil®, einem von der FDA zugelassenen Arzneimittel für die Behandlung von Brustkrebs. Die einzigartige Liposomen-Plattform-Technologie (LPT) könnte sich in zahlreichen Anwendungsgebieten wie etwa bei Epilepsie, in der Schmerzbekämpfung sowie bei unterschiedlichen Entzündungen und Erkrankungen des zentralen Nervensystems als wirksam erweisen. Zu dieser Technologie wurde am 7. Oktober 2019 ein Patent eingereicht.

Über Innocan

Innocan ist ein pharmazeutisches Technologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung verschiedener Plattformen zur Verabreichung von CBD- Medikamenten konzentriert. Innocan Pharma und Ramot von der Universität Tel Aviv arbeiten gemeinsam an einer neuen, revolutionären Technologie auf Basis von Exosomen, die unter Einsatz von CBD sowohl auf Indikationen des zentralen Nervensystems (ZNS) als auch auf die vom Corona Virus ausgelöste Covid-19-Erkrankung abzielt. Mit CBD beladene Exosomen bergen das Potenzial, zur Genesung von infizierten Lungenzellen beizutragen. Dieses Produkt, das über Inhalation verabreicht werden soll, wird in Zusammenhang mit einer Vielzahl von infektiösen Lungenerkrankungen getestet.

Innocan Pharma hat mit Yissum, dem kommerziellen Arm der Hebräischen Universität Jerusalem, eine weltweit gültige exklusive Lizenzvereinbarung unterzeichnet, die der Entwicklung einer Arzneimittelverabreichungstechnologie für CBD dient. Dabei werden einzigartige Liposome zur kontrollierten Wirkstofffreisetzung mittels Injektion verabreicht. Innocan Israel hat die Absicht, gemeinsam mit Prof. Barenholz, sowohl die Liposomenplattform für eine Reihe möglicher Indikationen zu testen. Darüber hinaus arbeitet Innocan Israel an der Entwicklung eines dermatologischen Produkts, bei dem CBD mit anderen Arzneiwirkstoffen kombiniert wird, sowie an der Entwicklung und Vermarktung von Arzneimitteln auf CBD-Basis, die unter anderem für topische Anwendungen zur Linderung der Symptome von Psoriasis (Schuppenflechte) und zur Behandlung von Muskelschmerzen und rheumatischen Schmerzen eingesetzt werden. Alle Gründer und leitenden Angestellten von Innocan Pharma Ltd. verfügen über eine wirtschaftlich erfolgreiche Erfolgsbilanz in der Pharma- und Technologiebranche in Israel und weltweit.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Innocan Pharma Corporation:

Werbung

Iris Bincovich, CEO

+972-54-3012842

info@innocanpharma.com

DIE CANADIAN SECURITIES EXCHANGE UND IHRE REGULIERUNGSORGANE HABEN DIE ANGEMESSENHEIT BZW. GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG NICHT GEPRÜFT UND ÜBERNEHMEN DIESBEZÜGLICH KEINE VERANTWORTUNG.

Hinweise bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Informationen über Forschung und Entwicklung, Kooperationen, die Einreichung möglicher Anträge bei der FDA und anderen Aufsichtsbehörden, das mögliche Erreichen zukünftiger behördlicher Meilensteine, das Potenzial für die Behandlung von Krankheiten und andere therapeutische Wirkungen, die sich aus den Forschungsaktivitäten und/oder den Produkten des Unternehmens ergeben, erforderliche behördliche Genehmigungen und der Zeitplan für den Markteintritt, sind zukunftsorientierte Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Informationen sind naturgemäß zahlreichen Risiken und Unsicherheiten unterworfen, von denen einige außerhalb der Kontrolle von Innocan liegen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf bestimmten Schlüsselerwartungen und Annahmen von Innocan, einschließlich Erwartungen und Annahmen bezüglich der erwarteten Vorteile der Produkte, der Erfüllung der regulatorischen Anforderungen in verschiedenen Gerichtsbarkeiten und des zufriedenstellenden Abschlusses der erforderlichen Produktions- und Vertriebsvereinbarungen.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen verschiedenen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Erfahrungen erheblich von den in dieser Pressemitteilung geäußerten Erwartungen oder Ergebnissen abweichen. Zu den wichtigsten Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem: allgemeine globale und lokale (nationale) Wirtschafts-, Markt- und Geschäftsbedingungen; staatliche und behördliche Anforderungen und Maßnahmen von Regierungsbehörden; sowie Beziehungen zu Lieferanten, Herstellern, Kunden, Geschäftspartnern und Konkurrenten. Es gibt auch Risiken, die mit dem Produktvertrieb verbunden sind, einschließlich Import-/Exportangelegenheiten, das Ausbleiben der erforderlichen behördlichen und anderen Genehmigungen (oder das Ausbleiben, diese rechtzeitig zu erhalten) und der Verfügbarkeit von Vorprodukten und Fertigprodukten auf jedem Markt. Der voraussichtliche Zeitplan für den Eintritt in die Märkte kann sich aus einer Reihe von Gründen ändern, einschließlich der Unfähigkeit, die erforderlichen behördlichen Anforderungen zu erfüllen, oder der Notwendigkeit zusätzlicher Zeit für den Abschluss und/oder die Erfüllung der Herstellungs- und Vertriebsvereinbarungen. Infolge des Vorstehenden sollten sich die Leser nicht übermäßig auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen bezüglich des Zeitpunkts der Einführung des Vertriebs von Produkten verlassen. Eine umfassende Erörterung anderer Risiken, die sich auf Innocan auswirken, ist auch in den öffentlichen Berichten und Einreichungen von Innocan zu finden, die unter dem Profil von Innocan unter www.sedar.com abrufbar sind.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Informationen gesetzt werden sollte, da die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den zukunftsgerichteten Informationen abweichen können. Innocan verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren, zu korrigieren oder zu revidieren, es sei denn, dies wird durch geltendes Recht verlangt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=66415

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=66415&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA45783P1027

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.