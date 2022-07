Fielmann lädt zur virtuellen Hauptversammlung

Der Brillenkonzern Fielmann AG (ISIN: DE0005772206) wird an diesem Donnerstag seine virtuelle Hauptversammlung abhalten. Fielmann will den Aktionären für das abgelaufene Geschäftsjahr 2021 eine Dividende in Höhe von 1,50 Euro je Aktie ausschütten. Im Jahr 2021 wurde für das Geschäftsjahr 2020 eine Dividende in Höhe von 1,20 Euro ausgeschüttet. Damit wird die Dividende um 25 Prozent erhöht.

Auf Basis des aktuellen Börsenkurses von 40,55 Euro liegt die derzeitige Dividendenrendite bei 3,70 Prozent. Fielmann erzielte im ersten Quartal 2022 einen Absatzanstieg um 6,2 Prozent auf 1,98 Mio. Brillen (Vorjahr: 1,86 Mio. Brillen), wie bereits im April berichtet wurde. Der Außenumsatz des Fielmann-Konzerns erhöhte sich um 8,9 Prozent auf 484,4 Mio. Euro (Vorjahr: 444,9 Mio. Euro). Der Konzernumsatz legte um 8,5 Prozent auf 414,4 Mio. Euro (Vorjahr: 382,0 Mio. Euro) zu. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) in Höhe von 49,6 Mio. Euro übertraf den Vorjahreswert (41,8 Mio. Euro) um 18,8 Prozent. Der Quartalsüberschuss belief sich auf 34,2 Mio. Euro (Vorjahr: 28,8 Mio. Euro). Das Ergebnis je Aktie erhöhte sich auf 0,39 Euro (Vorjahr: 0,33 Euro).

Fielmann erwartet für das Geschäftsjahr 2022 einen Außenumsatz von rund 2 Mrd. Euro (Vorjahr: 1,94 Mrd. Euro), einen Konzernumsatz von etwa 1,8 Mrd. Euro (Vorjahr: 1,68 Mrd. Euro) und ein EBT von 190 Mio. Euro (Vorjahr: 209,7 Mio. Euro).

Fielmann betrieb zum Geschäftsjahresende 2021 rund 913 Niederlassungen (Vorjahr: 870 Niederlassungen), davon 312 Standorte mit Hörakustikstudios (Vorjahr: 280 Standorte).

Redaktion MyDividends.de