AKTIE IM FOKUS: Puma fallen - Pinault will sich Optionen für Anteil offen halten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Puma sind am Dienstagnachmittag zwischenzeitlich um vier Prozent abgesackt. Zuvor hatte Großaktionär Francois-Henry Pinault erklärt, sich bei dem Sportartikelhersteller alle Optionen für seine Anlagegesellschaft Artemis offenzuhalten. Artemis hält 29 Prozent an Puma. Pinault machte diese Aussage auf der Aktionärsversammlung des Luxuskonzerns Kering , den er führt.

Ende August waren Spekulationen aufgetaucht, Artemis erwäge Optionen inklusive eines Verkaufs seiner Puma-Anteile. In Zusammenarbeit mit Beratern habe Pinault potenzielle Käufer wie Anta Sports Products und Li Ning kontaktiert, hatte damals die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen berichtet. Die zuletzt stark gebeutelte Aktie war auf die Gerüchte damals deutlich angesprungen./nas/jha/