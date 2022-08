4.000 Euro in diese Dividendenaktie für 150 Euro Dividende investieren: Jetzt möglich

The Motley Fool · 09.08.2022, 05:27 Uhr

Stell dir vor, du könntest 4.000 Euro in eine Dividendenaktie investieren und würdest dadurch 150 Euro Dividende erhalten. Na klar: Wir können relativ simpel berechnen, dass es sich dabei um eine Dividendenrendite von 3,75 % handelt. Vielleicht nicht der höchste Wert, aber auch nicht der schlechteste.

Trotzdem wirft das weitere Fragen auf. Sollte man 4.000 Euro in die jeweilige Dividendenaktie investieren? Sind 150 Euro genug? Blicken wir auf die Details, die man als Investor für eine Investitionsentscheidung definitiv braucht.

4.000 Euro in diese Dividendenaktie: 150 Euro Dividende!

Zunächst fangen wir mit den Basics an: Das Beispiel ist nämlich ziemlich real. Die Fielmann-Aktie (WKN: 557220) notiert jetzt auf einem Aktienkurs von ziemlich exakt 40 Euro. Das heißt, dass man für 100 Anteilsscheine diesen Betrag bezahlen müsste. Gegebenenfalls auch mehr, je nachdem, ob es Handelsgebühren oder einen unvorteilhaften Spread gibt.

Allerdings ist die entscheidendere Frage, ob 150 Euro Dividende ausreichend sind bei 4.000 Euro Einsatz. Vielleicht vorab noch der Hinweis: Bei 1,50 Euro je Aktie als letzte Ausschüttungssumme erhielten wir jedenfalls diesen Wert. Zuletzt sind die Anteilsscheine jedenfalls noch einmal bedeutend korrigiert, als das Management die Ziele für das Umsatzwachstum und eine zunehmende Profitabilität gekippt hat. Das bedeutet, dass das Geschäftsjahr 2022 zumindest keines ist, das besonders rekordverdächtig erscheint.

Aber es gibt eine andere Perspektive, die womöglich 4.000 Euro Einsatz bei dieser Dividendenaktie für 150 Euro Dividende und mehr rechtfertigt. Konkret handelt es sich bei der Optikerkette um ein Geschäftsmodell, das überaus defensiv erscheint. Im Moment zeigt sich zwar, dass in Zeiten der Inflation Sehhilfen ein wenig zyklisch sind. Ein steigendes Interesse an Sonnenbrillen kompensiert das jedoch in Teilen. Insgesamt bin ich überzeugt, dass die Notwendigkeit zum guten Sehen früher oder später dazu führt, dass es stabile Umsätze oder einen stabilen Kern bei der Optikerkette gibt. Das Geschäftsmodell ist für mich daher sehr defensiv und auf zeitlose Klasse ausgelegt. 3,75 % Dividendenrendite erscheinen dafür alles andere als verkehrt.

Starkes Unternehmen, solide bepreist

Dass die Dividendenaktie von Fielmann für einen Einsatz von 4.000 Euro 150 Euro Dividende ermöglichen kann, das ist ein Discount. Die fundamentale Bewertung ist lange nicht so preiswert gewesen. Vor allem im Hinblick auf das mögliche passive Einkommen können Anleger ein Schnäppchen machen. Trotzdem: Das Management hat auch in den letzten Jahren und während der Corona-Pandemie die Dividende gekürzt.

Wenn ich jedoch das Geschäftsmodell betrachte, so sehe ich jetzt viel Qualität zu einem soliden Preis. Zwar ist es keine Top-Aktie, die maximale Sicherheit rund um das Thema Ausschüttungen verspricht, die aber trotzdem über Jahre und Jahrzehnte eine für mich gute Wahrscheinlichkeit für eine solide Rendite ausstrahlt.

