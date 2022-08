Walt Disney: 37,2 % auf die Schnelle?

The Motley Fool · 15.08.2022, 11:36 Uhr

Was passiert, wenn die Aktie von Walt Disney (WKN: 855686) um 37,2 % auf die Schnelle klettert, ist relativ simpel erklärt. Tatsächlich würden sich die Anteilsscheine damit ihrem 52-Wochen-Hoch annähern. Das liegt bei 161,80 Euro, was definitiv ein interessanter Wert ist.

Allerdings ist nicht die Frage, ob was passieren kann, sondern eher, was dafürspricht. Walt Disney hat in den letzten fünf Handelstagen jedenfalls ein Kursplus von 10,4 % ausgebildet, starke Quartalszahlen sind der richtige Schlüssel für die Performance gewesen.

Schauen wir heute, was für 37,2 % sprechen könnte. Weitere, möchte man beinahe sagen. Für mich spricht jedenfalls so manches dafür, dass das in einem freundlichen Gesamtmarkt kurz- bis mittelfristig eine erste Anlaufstelle sein dürfte. Mindestens!

Oder anders gesagt: Walt Disney bald auf Rekordhoch?

Im Endeffekt haben wir in den vergangenen Jahren viele Gesichter von Walt Disney gesehen. Im Jahr 2019 ist es noch der Medien- und Freizeitkonzern gewesen, der eine starke Streaming-Sparte etablieren möchte. Disney+ ist gerade gelauncht gewesen und eroberte die Haushalte in den ersten Regionen.

Im Jahr 2020 war der US-Konzern plötzlich ein Corona-Verlierer aufgrund der Freizeitparks und der Kreuzfahrten. Beides Segmente, die nicht mehr so richtig funktioniert haben. Aber auch ein Kandidat, der im Streaming-Bereich ein fantastisches Wachstum gezeigt hat. Das ist ebenfalls eine Perspektive gewesen, die zuletzt wieder abebbte. Aber dafür hat es wieder mehr Value nach der Corona-Krise gegeben.

Das, was wir bei Walt Disney nie sahen, ist der Medien- und Freizeitkonzern, den das Management verkörpern möchte. Ein starkes Freizeit- und ein starkes Streaming-Segment bildet zwei stabile Säulen. Wenn diese These gelingt, dürfte ein Rekordhoch nur eine Frage der Zeit sein.

Im Moment ist Walt Disney auf einem guten Weg. Das Ergebnis je Aktie lag bei über einem US-Dollar im vergangenen Quartal. Außerdem wuchsen die Streaming-Mitglieder konzernübergreifend auf über 221 Mio. Alleine Disney+ schaffte es auf 152 Mio., was auch im direkten Quartalsvergleich einem deutlichen Wachstum entsprochen hat. Gelingt es, jetzt das Value-Potenzial und das Growth-Potenzial zu zeigen, dürfte der Markt immer mehr diese neue Stärke sehen.

Für mich: Eine Frage der Zeit

Ein Kursplus von 37,2 % ist bei Walt Disney lediglich eine Frage der Zeit für mich. Es hängt vielleicht vom Gesamtmarkt ab. Oder auch davon, wie sich die Quartalszahlen in nächster Zeit entwickeln. Womöglich gibt es Hindernisse oder Stolpersteine. Aber eben auch viel Substanz und zwei starke Geschäftsbereiche, die Stabilität, Qualität und Wachstumspotenzial bedeuten. Das sehe ich jetzt und es wäre für mich ein neues Rekordhoch wert.

