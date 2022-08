DGAP-Adhoc: Deutsche Eigenheim Union bestätigt positive Geschäftsentwicklung

DGAP-Ad-hoc: Deutsche Eigenheim Union AG / Schlagwort(e): Prognose

Deutsche Eigenheim Union bestätigt positive Geschäftsentwicklung



23.08.2022 / 08:30 CET/CEST

Deutsche Eigenheim Union bestätigt positive Geschäftsentwicklung Positive Prognose für 2022 wird bestätigt

Christiane Bohm tritt Posten als Finanzvorständin und Sprecherin des Vorstands planmäßig an Wie auf der Hauptversammlung am 06. Juli 2022 angekündigt ist Frau Christiane Bohm ihren Posten

als Finanzvorständin und Sprecherin des Vorstands der Deutschen Eigenheim Union AG am 1. August

2022 angetreten. Mit Frau Bohms Bestellung zum Vorstandsmitglied tritt die Deutsche Eigenheim Union

wieder in bewährter personeller Konstellation auf. „Der Wechsel zur Deutschen Eigenheim Union war

eine Entscheidung für ein Geschäftsmodell, das auch unter herausfordernden Rahmenbedingungen

funktioniert. Bezahlbarer Wohnraum ist weiterhin knapp und wird daher immer nachgefragt.“



Aktuell kann keine Verzögerung bei der Erteilung von Baugenehmigungen festgestellt werden. Auch

verzeichnet die Unternehmensgruppe keinen Einbruch der Nachfrage nach bezahlbaren

Wohneinheiten. Zudem werden planmäßig die Doppelhaushälften in Diedersdorf im vierten Quartal

2022 an die Erwerber übergeben. Das Unternehmen ist personell stark aufgestellt und auf weitere

Materialengpässe und steigende Baukosten vorbereitet. Aufgrund der Bilanzierungsvorschriften für das

Bauträgergeschäft kann für das Halbjahr 2022 noch kein Gewinn ausgewiesen werden. Aber mit Blick

auf die anstehenden Übergaben und die Entwicklung der Eigenheim Union Gruppe wird bereits jetzt die

positive Prognose in Bezug auf das Konzernjahresergebnis für das Geschäftsjahr 2022 bestätigt.



Der Halbjahresbericht wird voraussichtlich am 31. August 2022 veröffentlicht.



Vorstand:

Thomas Zienterski

Vincent Busch

Christiane Bohm



Über Deutsche Eigenheim Union Gruppe:

Die Eigenheim Union Gruppe ist auf die Realisierung bezahlbaren Wohnraums in der Metropolregion

Berlin spezialisiert. Der Investmentfokus der Gruppe liegt auf dem südlichen Speckgürtel Berlins. In

attraktiven Lagen entstehen bezugsfertige Eigenheime für Selbstnutzer und Kapitalanleger. Sämtliche

Wertschöpfungsprozesse werden standardisiert und durch das erfahrende Team der Eigenheim Gruppe

abgedeckt.



Deutsche Eigenheim Union AG

Ringbahnstraße 16/18/20

12099 Berlin

T. +49 30 233 21 36 0

F. +49 30 845 18 723

E. info@deutsche-eigenheim-union.de

