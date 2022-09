DGAP-CMS: adidas AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

Herzogenaurach, den 5. September 2022

Bekanntmachung nach Art. 2 Abs. 1 Delegierte

Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 der Kommission zur

Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR)

Erwerb eigener Aktien

Die adidas AG (die "Gesellschaft") setzt den via Pressemitteilung vom 1. März 2022 und anschließender Bekanntmachung vom 14. März 2022 sowie 16. Mai 2022 angekündigten Aktienrückkauf fort, unter dem sie eigene Aktien (maximal 11.582.237 Aktien) zu Anschaffungskosten in Höhe von insgesamt bis zu 1,5 Mrd. Euro (ohne Erwerbsnebenkosten) bis nunmehr längstens zum 31. Oktober 2022 über die Börse und/oder ein multilaterales Handelssystem im Sinne von § 2 Abs. 6 Börsengesetz zurückkauft, um die Barerlöse aus der Reebok Veräußerung an die Aktionär*innen zurückzugeben. Dieser Aktienrückkauf erfolgt zusätzlich zum mehrjährigen Aktienrückkaufprogramm der Gesellschaft von bis zu 4 Mrd. Euro zwischen 2022 und 2025. Die erste Tranche dieses Programms wurde am 10. Januar 2022 gestartet und am 22. Februar 2022 abgeschlossen. In diesem Zeitraum kaufte das Unternehmen Aktien im Gesamtwert von 1 Mrd. Euro zurück.

