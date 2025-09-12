Werbung ausblenden

EQS-PVR: HENSOLDT AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Group · Uhr
Rüstung
EQS Stimmrechtsmitteilung: HENSOLDT AG
HENSOLDT AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

12.09.2025 / 15:59 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten
Name: HENSOLDT AG
Straße, Hausnr.: Willy-Messerschmitt-Str. 3
PLZ: 82024
Ort: Taufkirchen
Deutschland
Legal Entity Identifier (LEI): 894500686FYLLZD3M624

2. Grund der Mitteilung
  Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
X Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
  Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
  Sonstiger Grund:

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Juristische Person: JPMorgan Chase & Co.
Registrierter Sitz, Staat: Wilmington, Delaware, Vereinigte Staaten von Amerika

4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
 

5. Datum der Schwellenberührung:
10.09.2025

6. Gesamtstimmrechtsanteile
  Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)		 Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)		 Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)		 Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
neu 0,04 % 3,08 % 3,13 % 115500000
letzte Mitteilung 0,27 % 4,91 % 5,18 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
ISIN absolut in %
  direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)		 direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)
DE000HAG0005 0 51775 0,00 % 0,04 %
Summe 51775 0,04 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
Internes Recht auf Rückruf verliehener Aktien n/a n/a 602882 0,52 %
    Summe 602882 0,52 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
Aktien-Swap 04/12/2025 - 03/09/2030 04/12/2025 - 03/09/2030 Bar 2858748 2,48 %
Bar abgerechnete Call-Option 19/09/2025 - 02/01/2099 19/09/2025 - 02/01/2099 Bar 100081 0,09 %
      Summe 2958829 2,56 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
  Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher
JPMorgan Chase & Co. % % %
JPMorgan Chase Bank, National Association % % %
J.P. Morgan International Finance Limited % % %
J.P Morgan Capital Holdings Limited % % %
J.P. Morgan Securities plc % % %
- % % %
JPMorgan Chase & Co. % % %
JPMorgan Chase Holdings LLC % % %
J.P. Morgan Broker-Dealer Holdings Inc. % % %
J.P. Morgan Securities LLC % % %
- % % %
JPMorgan Chase & Co. % % %
JPMorgan Chase Bank, National Association % % %
J.P. Morgan International Finance Limited % % %
J.P. Morgan Structured Products B.V. % % %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile
% % %

10. Sonstige Informationen:
 

Datum
12.09.2025


Sprache: Deutsch
Unternehmen: HENSOLDT AG
Willy-Messerschmitt-Str. 3
82024 Taufkirchen
Deutschland
Internet: www.hensoldt.net

