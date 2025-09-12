EQS-PVR: HENSOLDT AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: HENSOLDT AG
HENSOLDT AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
12.09.2025 / 15:59 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
2. Grund der Mitteilung
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
6. Gesamtstimmrechtsanteile
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
10. Sonstige Informationen:
Datum
1. Angaben zum Emittenten
|Name:
|HENSOLDT AG
|Straße, Hausnr.:
|Willy-Messerschmitt-Str. 3
|PLZ:
|82024
|Ort:
|Taufkirchen
Deutschland
|Legal Entity Identifier (LEI):
|894500686FYLLZD3M624
2. Grund der Mitteilung
|Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
|X
|Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
|Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
|Sonstiger Grund:
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
|Juristische Person: JPMorgan Chase & Co.
Registrierter Sitz, Staat: Wilmington, Delaware, Vereinigte Staaten von Amerika
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
|10.09.2025
6. Gesamtstimmrechtsanteile
|Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)
|Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)
|Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)
|Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
|neu
|0,04 %
|3,08 %
|3,13 %
|115500000
|letzte Mitteilung
|0,27 %
|4,91 %
|5,18 %
|/
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
|ISIN
|absolut
|in %
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|DE000HAG0005
|0
|51775
|0,00 %
|0,04 %
|Summe
|51775
|0,04 %
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|Internes Recht auf Rückruf verliehener Aktien
|n/a
|n/a
|602882
|0,52 %
|Summe
|602882
|0,52 %
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Barausgleich oder physische Abwicklung
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|Aktien-Swap
|04/12/2025 - 03/09/2030
|04/12/2025 - 03/09/2030
|Bar
|2858748
|2,48 %
|Bar abgerechnete Call-Option
|19/09/2025 - 02/01/2099
|19/09/2025 - 02/01/2099
|Bar
|100081
|0,09 %
|Summe
|2958829
|2,56 %
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
|Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
|X
|Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:
|Unternehmen
|Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher
|Instrumente in %, wenn 5% oder höher
|Summe in %, wenn 5% oder höher
|JPMorgan Chase & Co.
|%
|%
|%
|JPMorgan Chase Bank, National Association
|%
|%
|%
|J.P. Morgan International Finance Limited
|%
|%
|%
|J.P Morgan Capital Holdings Limited
|%
|%
|%
|J.P. Morgan Securities plc
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|JPMorgan Chase & Co.
|%
|%
|%
|JPMorgan Chase Holdings LLC
|%
|%
|%
|J.P. Morgan Broker-Dealer Holdings Inc.
|%
|%
|%
|J.P. Morgan Securities LLC
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|JPMorgan Chase & Co.
|%
|%
|%
|JPMorgan Chase Bank, National Association
|%
|%
|%
|J.P. Morgan International Finance Limited
|%
|%
|%
|J.P. Morgan Structured Products B.V.
|%
|%
|%
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
|Anteil Stimmrechte
|Anteil Instrumente
|Summe Anteile
|%
|%
|%
10. Sonstige Informationen:
Datum
|12.09.2025
12.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|HENSOLDT AG
|Willy-Messerschmitt-Str. 3
|82024 Taufkirchen
|Deutschland
|Internet:
|www.hensoldt.net
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2197038 12.09.2025 CET/CEST
Das könnte dich auch interessieren
Premium-Beiträge
Bezahldienstleister glänzt beim IPO15 Prozent Plus zum Börsenstart: So steht das Fintech Klarna fundamental da10. Sept. · onvista
Robinhood & Co. setzen auf die BlockchainDas verbirgt sich hinter den neuen „Aktien-Token“08. Sept. · onvista