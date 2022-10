EQS-News: R. STAHL erzielt außerordentlich positives drittes Quartal trotz nach wie vor schwieriger Marktbedingungen – Weitere Steigerungen bei Auftragseingang (+26,7 %) und Umsatz (+18,8 %) – EBIT

EQS-News: R. Stahl AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/9-Monatszahlen

R. STAHL erzielt außerordentlich positives drittes Quartal trotz nach wie vor schwieriger Marktbedingungen – Weitere Steigerungen bei Auftragseingang (+26,7 %) und Umsatz (+18,8 %) – EBIT



27.10.2022 / 07:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





R. STAHL erzielt außerordentlich positives drittes Quartal trotz nach wie vor schwieriger Marktbedingungen – Weitere Steigerungen bei Auftragseingang (+26,7 %) und Umsatz (+18,8 %) – EBITDA vor Sondereinflüssen steigt auf 9,7 Mio. € – Prognose für Gesamtjahr 2022 bestätigt



Auftragseingang wächst erneut stark um 26,7 % auf 80,1 Mio. €

Umsatzplus um 18,8 % im dritten Quartal auf 73,8 Mio. €

EBITDA vor Sondereinflüssen steigt um 4,6 Mio. € auf 9,7 Mio. €,

EBITDA-Marge vor Sondereinflüssen erreicht 13,1 %

Konzernergebnis mit 5,2 Mio. € wieder deutlich positiv

Prognose für Gesamtjahr mit einem Umsatzkorridor von 270 – 275 Mio. € und EBITDA vor Sondereinflüssen zwischen 18 – 21 Mio. € bestätigt

Waldenburg, 27. Oktober 2022 – R. STAHL veröffentlicht heute den Abschluss für das dritte Quartal 2022. Danach setzte sich die schon im zweiten Quartal spürbare Erholung des Geschäfts im dritten Quartal deutlich fort. Schlugen sich im Vorjahr noch die Auswir­kun­gen der Corona-Pandemie auf die Geschäftsentwicklung nieder, war nach dem zweiten Quartal auch das dritte geprägt durch weiter unterbrochene Lieferketten, den anhaltenden Russland-Ukraine-Konflikt sowie die zunehmende Inflation. Trotz dieser schwierigen Rahmen­bedingungen erreichte der Explosionsschutz-Spezialist im Berichtsquartal ein Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorjahresquartal von 18,8 % bzw. 11,7 Mio. € auf 73,8 Mio. € (Q3 2021: 62,1 Mio. €). Einen noch größeren Zuwachs verzeichnete R. STAHL beim Auftragseingang, der um 26,7 % auf 80,1 Mio. € hochkletterte (Q3 2021: 63,2 Mio. €).

Die erfreuliche Umsatzentwicklung spiegelt sich auch im EBITDA vor Sondereinflüssen wider, das mit 9,7 Mio. € eine Steigerung um 4,6 Mio. € bzw. 89,7 % aufweist (Q3 2021: 5,1 Mio. €) Die EBITDA-Marge vor Sondereinflüssen liegt damit bei 13,1 % nach 8,2 % im Vorjahresquartal. Das Konzernergebnis erhöhte sich im 3. Quartal auf 5,2 Mio. € nach ‑0,1 Mio. € im Vorjahr. Dies entspricht einem Ergebnis je Aktie von 0,80 €.

Die erstmals mit der Veröffentlichung des Jahresabschluss 2021 aufgestellte und in den Folgequartalen jeweils konkretisierte Prognose für das Gesamtjahr 2022 wird be­stätigt. Dr. Mathias Hallmann, Vorsitzender des Vorstands der R. STAHL AG, ist sehr zuversichtlich, bis Jahresende einen Umsatz zwischen 270 und 275 Mio. € im Konzern erwirtschaftet zu haben bei einem EBITDA vor Sondereinflüssen im Korridor von 18 bis 21 Mio. €. „Die erfreuliche Entwicklung im abgeschlossenen wie auch schon im zweiten Quar­tal ist für uns ein klarer Beweis, dass die konsequente Verfolgung unserer Unter­nehmens­­strategie nun Früchte trägt. Einschränkungen sehen wir nach wie vor durch gestörte Liefer­ketten, allerdings mit nachlassenden Auswirkungen auf unser Geschäft“, so Dr. Mathias Hallmann.

Geschäftsverlauf im dritten Quartal

Die positive Umsatzentwicklung erstreckte sich über alle Regionen, in denen R. STAHL tätig ist. Im Heimatmarkt in Deutschland stieg der Umsatz um 10,1 % auf 19,9 Mio. € (Q3 2021: 18,1 Mio. €). In der Zentralregion – Afrika und Europa ohne Deutsch­land – waren neben der Chemischen Industrie, die Pharma- sowie die Gasbranche die wesentlichen Treiber des Umsatzes, der mit einer Steigerung von 21,0 % bei 29,8 Mio. € (Q3 2021: 24,6 Mio. €) lag. In der Region Amerika setzte sich auch im 3. Quartal die Erholung der Märkte signifikant fort, so dass der Umsatz um 43,5 % auf 8,7 Mio. € anstieg (Q3 2021: 6,1 Mio. €). Insbesondere die weitere Belebung der Investitionen aus der Öl- und Gasindustrie haben zu dieser Entwicklung beigetragen. In der Region Asien/Pazifik lag das Plus zum Vorjahr bei 15,3 %; der Umsatz erreichte 15,4 Mio. € (Q3 2021: 13,4 Mio. €).

Eine nachhaltige Belebung der Nachfrage über alle Branchen und Regionen hinweg, führte zu einem deutlichen Auftragseingangsplus von 26,7 % im Vergleich zum Vorjahr; der Auftragseingang im Konzern lag im dritten Quartal damit bei 80,1 Mio. €, nach 63,2 Mio. € im dritten Quartal 2021.

Ertrags-, Finanz- und Vermögensentwicklung im Quartal

Der im Vorjahresvergleich höhere Bestandsaufbau an fertigen und unfertigen Erzeug­nissen in Höhe von 1,0 Mio. € (Q3 2021: 0,0 Mio. €) bei nahezu konstant gebliebenen aktivierten Eigenleistungen führte im dritten Quartal zu einer um 19,9 % auf 76,0 Mio. € gestiegenen Gesamtleistung. Preissteigerungen bei Rohmaterialien konnten durch ent­sprechende Verkaufspreisanpassungen weitestgehend kompensiert werden, so dass sich der Materialaufwand nahezu proportional zum Umsatz erhöhte – um 22,6 % auf ‑26,9 Mio. € (Q3 2021: -21,9 Mio. €). Die Materialaufwandsquote belief sich auf 35,4 % der Gesamt­leistung (Q3 2021: 34,6 %). Der Personalaufwand stieg durch Gehaltsan­passungen und selektiven Personalaufbau im dritten Quartal um 8,7 % auf -30,4 Mio. € (Q3 2021: ‑28,0 Mio. €).

Der Saldo aus Sonstigen betrieblichen Erträgen und Sonstigen betrieblichen Aufwen­dun­gen erhöhte sich im Berichtsquartal um 1,1 Mio. € auf -9,6 Mio. € (Q3 2021: -8,5 Mio. €). Im Wesentlichen durch höhere Kursverluste sowie gestiegene Reisekosten lagen die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen mit -15,5 Mio. € um 5,4 Mio. € über dem Vorjahres­niveau. Gleichzeitig stiegen die Sonstigen betrieblichen Erträge überwiegend aufgrund höherer Kursgewinne um 4,3 Mio. € auf 5,9 Mio. € (Q3 2021: 1,6 Mio. €).

Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte des Anlagevermögens und Sach­anlagen lagen im dritten Quartal 2022 mit -4,1 Mio. € auf dem Niveau des Vorjahres­zeitraums (Q3 2021: -4,1 Mio. €).

Das EBIT stieg im Berichtszeitraum um 4,2 Mio. € auf 5,0 Mio. € (Q3 2021: 0,8 Mio. €).

Das Eigenkapital verbesserte sich im Vergleich zum Ende des Vorjahres um 21,5 Mio. € auf 71,3 Mio. € (31. Dezember 2021: 49,8 Mio. €). Der positive Eigenkapitaleffekt aus gesunkenen Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen konnte das negative Konzern­ergebnis kompensieren. Daraus resultiert eine Eigenkapitalquote von 26,6 % nach 20,2 % per 31. Dezember 2021.

Die Nettoverschuldung (ohne Pensionsrückstellungen und ohne Leasingverbindlich­keiten) stieg im Wesentlichen aufgrund des höheren Working Capital zum 30. September 2022 gegenüber dem Stand zu Jahresbeginn um 15,5 Mio. € auf 33,7 Mio. € (31. Dezem­ber 2021: 18,3 Mio. €).

Geschäfts- und Ertragsentwicklung in den ersten neun Monaten 2022

Auch in der Neun-Monatsbetrachtung zeigt sich, die positive Entwicklung des Unter­nehmens, die sich beginnend mit dem zweiten Quartal abzeichnete. So erwirtschaftete R. STAHL einen Umsatz von 202,5 Mio. €, was einem Plus von 9,6 % im Jahresvergleich entspricht (9M 2021: 184,8 Mio. €). Der Auftragseingang verzeichnete eine Steigerung zum Vorjahr um 20,6 % und lag Ende September bei 232,0 Mio. € (9M 2021: 192,4 Mio. €). Der Auftragsbestand erhöhte sich deutlich auf 100,7 Mio. € (30. September 2021: 68,1 Mio. €).

In den ersten neun Monaten 2022 erhöhte sich das EBITDA vor Sondereinflüssen um 35,3 % auf 16,6 Mio. € (9M 2021: 12,3 Mio. €), was einer EBITDA-Marge vor Sonderein­flüssen von 8,2 % (9M 2021: 6,6 %) entspricht. Die Sondereinflüsse lagen mit -1,1 Mio. € über Vorjahresniveau, woraus sich ein EBITDA von 15,5 Mio. € ergab (9M 2021: 11,5 Mio. €). Das Konzernergebnis lag für diesen Zeitraum bei -1,1 Mio. € nach -3,8 Mio. € im Vergleichszeitraum.

Prognose für das Geschäftsjahr 2022

Die erstmals mit der Vorlage des Jahresabschlusses 2021 vorgelegte und seitdem quartalsweise konkretisierte Prognose wird weiterhin bestätigt. Danach erwartet der Vorstand unter der Annahme einer gesicherten Gasversorgung in Europa, der weiteren Entspannung der Lieferketten sowie der Möglichkeit, weitere Kostensteigerungen konse­quent weitergeben zu können, für das Gesamtjahr 2022 eine Umsatzsteigerung auf 270 – 275 Mio. €, bei einem EBITDA vor Sondereinflüssen zwischen 18 – 21 Mio. €. Ferner geht das Unternehmen von einer gegenüber 2021 deutlich verbesserten Eigenkapitalquote sowie einem anhaltend hohen Liquiditätsbedarf aus.



Wichtige Kennzahlen des R. STAHL Konzerns für das 3. Quartal 2022 nach IFRS



in Mio. € Q3 2022 Q3 2021 Veränd.

in %



9M 2022



9M 2021

Veränd. in % Umsatz 73,8 62,1 +18,8 202,5 184,8 +9,6 Deutschland 19,9 18,1 +10,1 54,6 49,1 +11,2 Zentralregion1) 29,8 24,6 +21,0 87,0 81,3 +7,1 Amerika 8,7 6,1 +43,5 23,7 16,1 +46,7 Asien/Pazifik 15,4 13,4 +15,3 37,2 38,3 -3,0 EBITDA vor Sondereinflüssen2) 9,7 5,1 +89,7 16,6 12,3 +35,3 EBITDA-Marge vor Sondereinflüssen2) 13,1 % 8,2 % 8,2 % 6,6 % EBITDA 9,1 5,0 +83,1 15,5 11,5 +34,4 EBIT 5,0 0,8 >+100 3,2 -0,9 n. a. Konzernergebnis 5,2 -0,1 n. a. -1,1 -3,8 +72,2 Ergebnis je Aktie (in €) 0,80 -0,01 n. a. -0,17 -0,59 +71,2 Auftragseingang 80,1 63,2 +26,7 232,0 192,4 +20,6 Auftragsbestand zum 30. September 100,7 68,1 +47,8 Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit -6,5 1,1 n. a. -5,2 3,3 n. a. Abschreibungen 4,1 4,1 -1,5 12,3 12,4 -1,3 Investitionen 3,2 3,9 -17,5 9,8 10,6 -7,0 30. Sep. 2022 31. Dez. 2021 Veränd. in % Bilanzsumme 267,5 246,0 +8,8 Eigenkapital 71,3 49,8 +43,2 Eigenkapitalquote 26,6 % 20,2 % Nettofinanzverbindlichkeiten3) 33,7 18,3 +84,8 Nettofinanzverbindlichkeiten inkl. Leasingverbindlichkeiten

54,7

41,4

+32,0 Mitarbeiter4) 1.667 1.672 -0,3 1) Afrika und Europa ohne Deutschland.

2) Sondereinflüsse: Restrukturierungsaufwand, außerplanmäßige Abschreibungen, Aufwendungen

für die Konzeption und Umsetzung von IT-Projekten, M&A-Aufwand sowie Erträge und Verluste

aus der Veräußerung nicht-betriebsnotwendigen Anlagevermögens.

3) ohne Pensionsrückstellungen und ohne Leasingverbindlichkeiten.

4) ohne Auszubildende.

Hinweis

Die Zwischenmitteilung zum 3. Quartal 2022 steht auf unserer Internetseite unter folgendem Link zum Download bereit: https://r-stahl.com/de/global/unternehmen/investor-relations/ir-news-und-publikationen/finanzberichte.



Investoren- und Analysten-Telefonkonferenz zum 3. Quartal 2022

Am 27. Oktober 2022 um 10 Uhr wird der Vorsitzende des Vorstands der R. STAHL AG, Dr. Mathias Hallmann, die Ergebnisse zum 3. Quartal 2022 erläutern und einen Aus­blick auf das laufende Ge­schäfts­jahr geben. Anschließend steht er für Fragen zur Verfü­gung. Die Telefonkonferenz findet in englischer Sprache statt.

Für die Teilnahme an der Telefonkonferenz nutzen Sie bitte nachfolgenden Link. Nach der Registrierung erhalten Sie Ihre persönlichen Zugangsdaten, mit denen Sie sich zum angegebenen Zeitpunkt einwählen können:

http://services.choruscall.it/DiamondPassRegistration/register?confirmationNumber=2424903&linkSecurityString=2d82b7542

Parallel zur Telefonkonferenz zeigen wir Ihnen eine Präsentation über das Internet. Bitte loggen Sie sich hierzu auf der folgenden Webseite ein (ein Passwort ist nicht erforderlich); dieser Link wird Ihnen auch nochmals mit den Registrierungsdaten zur Telefonkonferenz zur Verfügung gestellt:

https://www.webcast-eqs.com/rstahl20221027/no-audio

Eine Aufzeichnung der Konferenz finden Sie im Anschluss auf der Unternehmenswebseite im Bereich Unternehmen > Investor Relations > IR News und Publikationen >Veranstaltungen und Präsentationen (https://r-stahl.com/de/global/unternehmen/investor-relations/ir-news-und-publikationen/veranstaltungen-und-praesentationen/ ).

Auf das Gespräch mit Ihnen freuen wir uns.



Finanzterminkalender

28./29. November 2022 Deutsches Eigenkapitalforum, Frankfurt/Main

16. Februar 2023 Vorläufige Geschäftszahlen für das Jahr 2022

27. April 2023 Geschäftsbericht für das Jahr 2022

10. Mai 2023 Zwischenmitteilung zum 1. Quartal 2023

29. Juni 2023 30. Ordentliche Hauptversammlung

09. August 2023 Zwischenbericht zum 1. Halbjahr 2023

09. November 2023 Zwischenmitteilung zum 3. Quartal 2023



Über R. STAHL – www.r-stahl.com

R. STAHL ist weltweit führender Anbieter von elektrischen und elektronischen Produkten und Systemen für den Explosionsschutz. Sie verhindern in gefährdeten Bereichen Explosionen und tragen so zur Sicherheit von Mensch, Maschine und Umwelt bei. Das Spek­trum reicht von Aufgaben wie Schalten/Verteilen, Installieren, Be­dienen/Beobachten, Beleuchten, Signalisieren/Alarmieren bis hin zum Automatisieren. Typische Anwender sind die chemische- und pharmazeutische Industrie, die Öl- & Gasindustrie – inklusive LNG-Anwendungen – sowie die Nahrungs- und Genuss­mittel­­branche. Die meisten der R. STAHL Produkte sind zudem für den Einsatz mit Wasserstoff zugelassen. 2021 erwirtschafteten 1.672 Mitarbeiter weltweit einen Umsatz von rund 248 Mio. €. Die Aktien der R. STAHL AG werden im Regulierten Markt/Prime Standard der Deutschen Börse gehandelt (ISIN DE000A1PHBB5).

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Information enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf Annahmen und Schätzungen der Unter­nehmensleitung von R. STAHL beruhen. Obwohl wir annehmen, dass die Erwartungen dieser vorausschauen­den Aussagen realistisch sind, können wir nicht dafür garantieren, dass sich die Erwartungen auch als richtig erweisen. Die Annahmen können Risiken und Unsicherheiten bergen, die dazu führen können, dass die tatsäch­lichen Ergebnisse wesentlich von den vorausschauenden Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die solche Abweichungen verursachen können, gehören unter anderem: Veränderungen im wirtschaftlichen und ge­­schäft­lichen Umfeld, Wechselkurs- und Zinsschwankungen, Einführung von Konkurrenzprodukten, mangeln­de Akzeptanz neuer Produkte oder Dienstleistun­gen und Änderungen der Geschäftsstrategie. Eine Aktualisie­rung der vorausschauenden Aussagen durch R. STAHL ist weder geplant noch übernimmt R. STAHL die Ver­pflichtung dafür.

Die Inhalte dieser Information sprechen alle Geschlechter gleichermaßen an. Lediglich aus Gründen der Les­bar­keit und ohne jede Diskriminierungsabsicht wird die männliche Form verwendet. Damit sind alle Geschlech­ter einbezogen.

Kontakt

R. STAHL AG

Judith Schäuble

Director Investor Relations & Corporate Communications

Am Bahnhof 30

74638 Waldenburg (Württ.)

Deutschland

Tel. +49 7942 943-1396investornews@r-stahl.com