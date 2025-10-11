Kolumne von Stefan Riße

Inflation ist der Hauptgrund für steigende Goldpreise

Acatis · 11.10.2025, 08:30 Uhr Uhr

Der Preis von Gold hat in dieser Woche erstmals die Marke von 4.000 Dollar je Unze überwunden. Viele schieben das auf die geopolitische Unsicherheit – der eigentliche Treiber aber ist die Teuerung. Und die dürfte bleiben.