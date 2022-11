EQS-News: Redhill Asia: Tia Lee löscht alle Instagram-Fotos und postet ein mysteriöses Quadratgitter auf Instagram

EQS-News: Redhill Asia / Schlagwort(e): Sonstiges

Redhill Asia: Tia Lee löscht alle Instagram-Fotos und postet ein mysteriöses Quadratgitter auf Instagram



Tia Lee löscht alle Instagram-Fotos und postet ein mysteriöses Quadratgitter auf Instagram HONGKONG (SONDERVERWALTUNGSZONE) - Media OutReach – 9. November 2022 – Nachdem sie sich seit ihren Glückwünschen zum chinesischen Neujahresfest im Februar auf Instagram sehr bedeckt gehalten hatte, ist Tia Lee, asiatische Modeikone, Popsängerin, Film- und Fernsehschauspielerin, kürzlich wieder auf Instagram aktiv geworden. Zur Enttäuschung ihrer treuen Follower war jedoch kein neues Foto von Tia zu sehen. Stattdessen hat sie alle ihre Posts gelöscht und ein mysteriöses schwarzes Gitter aus sechs Quadraten mit einer schemenhaft durch die Mitte verlaufenden dunkelblauen Linie hochgeladen! Was hat diese Löschaktion zu bedeuten? Und warum dieser dramatische, das Gitter durchlaufende Strich? Außerdem wurde Tias Profilbild durch eine zerbrochene Tiara ersetzt. In den letzten drei Jahren hat sich Tia aus dem Rampenlicht ferngehalten und die Öffentlichkeit eher gemieden. Vor der jetzigen schockierenden Löschung ihrer Posts auf Instagram war sie möglicherweise sehr enttäuscht über all die negativen Schlagzeilen im Zusammenhang mit der Ankündigung ihrer neuen Single ‚Goodbye Princess’ bei den Golden Melody Awards 2022 im Juli. Seitdem hat sie sich aus der Unterhaltungs- und Modeszene zurückgezogen. War dies der Auslöser für ihre jüngste Aktion auf Instagram? All dies führte zu weitverbreiteten Spekulationen über ihre nächsten Schritte. „Tia hat endlich ihr Instagram-Konto aktualisiert! Ist dies ein Comeback? Warum sind alle Posts verschwunden?” „Was ist passiert, Tia?” „Wann kommt ein neuer Song von dir heraus, ist das ein neuer Teaser oder was? Goodbye Princess” „Es ist so lange her seit deinem letzten Song, vermisse dich so sehr, freue mich auf deine neue Veröffentlichung” „Ich liebe dich, Mädchen, willkommen zurück!! Habe schon so lange auf dein Erscheinen gewartet! Ich vermisse dich so sehr” „Dein neuer Song war bei den Golden Melody Awards…. In der Tat ein Ohrwurm!” …. Die Fans überschlagen sich mit wilden Spekulationen! Es gab jedoch ein Gerücht, wonach Tia in Bangkok gesehen wurde und an ihrem neuen Projekt arbeitet. Sollte dies stimmen, dürften die Follower von Tia ihr Idol sehr bald wiedersehen! Offizielle Social Media-Kanäle von Tia Lee 李毓芬: Instagram @leeyufen: https://www.instagram.com/leeyufen/ YouTube: https://www.youtube.com/@tialeeofficial/ Facebook: https://www.facebook.com/leeyufentialee/ Weibo: https://weibo.com/u/1396928042/ Über Tia Lee: Die in Taipeh geborene Tia Lee (李毓芬) ist eine asiatische Popsängerin, Film- und Fernsehschauspielerin, ein Model und ehemaliges Mitglied der Girlgroup Dream Girls. Neben ihrer Karriere als Schauspielerin und Sängerin tritt Tia häufig bei großen Modeschauen auf. Als Modeikone und Trendsetterin zierte Tia schon das Cover von Mode-, Schönheits- und Lifestylemagazinen wie Vogue, Elle und Marie Claire und teilt ihre Schönheits- und Modetipps über verschiedene Social Media-Kanäle von Vogue. Kontakt für Medienanfragen: global@redhill.asia +852 60777342 | +852 93793045

