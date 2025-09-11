EQS-News: Smartbroker Holding AG: Erfolgreiche Hauptversammlung 2025 – Mittelfristplanung bis 2030 mit klarer Wachstumsstrategie

EQS-News: Smartbroker Holding AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Smartbroker Holding AG: Erfolgreiche Hauptversammlung 2025 – Mittelfristplanung bis 2030 mit klarer Wachstumsstrategie



11.09.2025 / 16:50 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





PRESSEMITTEILUNG

Smartbroker Holding AG: Erfolgreiche Hauptversammlung 2025 – Mittelfristplanung bis 2030 mit klarer Wachstumsstrategie

Berlin, 11. September 2025 – Die Smartbroker Holding AG hat ihre ordentliche Hauptversammlung 2025 erfolgreich abgeschlossen. Ein zentrales Thema war die vorgestellte Mittelfristplanung bis 2030, mit der die Gesellschaft ihren klaren Wachstumspfad bekräftigt. Sämtliche Beschlussvorschläge der Verwaltung wurden von den Aktionären angenommen.

Mittelfristige Ziele: Im Rahmen der Veranstaltung informierte der Vorstand über die positive Geschäftsentwicklung und die strategischen Schwerpunkte der kommenden Jahre: Ab 2026 strebt die Gesellschaft ein jährliches Neukundenwachstum von über 100.000 Kunden an. Das Unternehmen plant, Smartbroker+ funktional weiter auszubauen und mittelfristig eine dauerhaft führende Position im deutschen Brokerage-Markt einzunehmen.

bis 2030 erwartet die Smartbroker Holding AG einen Kundenbestand von rund 664.000 Kunden

der Umsatz soll auf 128 Mio. Euro steigen

das EBITDA nach Kundenakquisekosten wird für 2030 bei rund 42 Mio. Euro prognostiziert

bereits 2027 rechnet das Unternehmen mit 85 Mio. Euro Umsatz und einem EBITDA von 13 Mio. Euro

Diese Mittelfristplanung* verdeutlicht die Ertragskraft der Gruppe, insbesondere des Brokers und die positiven Auswirkungen der Skalierbarkeit des Brokerage-Angebots. Mit Erreichen der Break-Even-Schwelle des Brokers in 2025 ist auch ein großer Kostenblock durch das laufende Geschäft gedeckt, der bei weiterwachsendem Geschäft nicht gleichwertig mitwächst, sodass die Marge mit jedem neuen Kunden steigt.

Starkes Neukundenwachstum: Auch die aktuellen Geschäftszahlen unterstreichen den Wachstumskurs. Die Zahl der neuen Depots entwickelte sich über den Erwartungen: Bis Ende Juli 2025 konnten bereits mehr als 43.000 Neukunden gewonnen werden. Für das Gesamtjahr rechnet der Vorstand nun mit rund 80.000 neuen Kunden – eine Anhebung gegenüber der ursprünglichen Prognose von 70.000. Die durchschnittlichen Akquisitionskosten je Kunde beliefen sich auf etwa 115 Euro und liegen damit leicht über Plan, gleichzeitig zeigt sich die Kundengruppe besonders aktiv und ertragreich.

Deutliche Steigerung der Handelsaktivität: Die Handelsaktivität der Smartbroker-Kunden hat sich stark beschleunigt: Während im Sommer 2024 noch unter 10.000 Trades pro Tag verzeichnet wurden, liegt der aktuelle Wert bei über 20.000 täglichen Transaktionen. Auch zusätzliche Produkte wie Tagesgeldkonten und Lombardkredite tragen zum Wachstum bei.

Mediengeschäft bleibt profitabler Anker: Das Mediengeschäft der Gruppe behauptet sich weiterhin als stabile Ertragsquelle mit rund 25 Mio. Euro Umsatz und einer EBITDA-Marge von ca. 19 %. Die Reichweite liegt bei 2,5 Mrd. Seitenaufrufen jährlich sowie 3,6 Mio. monatlichen Nutzern. Mit einem redaktionellen Ausbau in Berlin und geplanten Portal-Relaunches stärkt die Smartbroker Holding diesen Bereich weiter.

André Kolbinger, CEO Smartbroker Holding AG:

„Das erste Halbjahr 2025 bestätigt unsere Strategie: Smartbroker+ wächst stark und etabliert sich zunehmend im Markt. Mit steigender Handelsaktivität, attraktiven Zins- und Wertpapierkreditprodukten sowie einem stabilen Mediengeschäft haben wir die Basis für nachhaltiges Wachstum gelegt. Unsere Prognoseanhebung unterstreicht, dass wir auf Kurs sind, die Smartbroker Holding ab 2026 in eine Phase profitabler Skalierung zu führen.“

Thomas Soltau, Vorstand Smartbroker AG:

„Mit Smartbroker+ bieten wir ein in Deutschland einzigartiges Preis-Leistungs-Verhältnis und investieren gleichzeitig stark in Produktqualität, Kundenerlebnis und Reichweite. Das schafft die Grundlage für nachhaltiges Wachstum und einer klaren Marktposition des Produktes“.

*Die im Rahmen dieser Pressemitteilung für die Jahre bis 2030 dargestellten Zahlen geben die mittelfristige Erwartungshaltung des Vorstands wieder und sind mit Unsicherheit behaftet. Diese Zahlen basieren nicht auf einer detaillierten Unternehmensplanung, wie dies für die jährliche Prognose der Fall ist.

Über Smartbroker Holding AG

Die Smartbroker-Gruppe betreibt unter anderem SMARTBROKER+ – den mehrfach ausgezeichneten Online-Broker, der als einziger Anbieter in Deutschland das umfangreiche Produktspektrum der klassischen Broker mit den äußerst günstigen Konditionen der Neobroker verbindet. Gleichzeitig betreibt die Gruppe vier reichweitenstarke Finanzportale (wallstreet-online.de, boersenNews.de, FinanzNachrichten.de und ARIVA.de) und unterhält die größte Finanz-Community im deutschsprachigen Raum.

Kontakt

Smartbroker Holding AG

Investor Relations

Ritterstr. 11, 10969 Berlin

ir@smartbroker-holding.de

11.09.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: Smartbroker Holding AG Ritterstraße 11 10969 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0) 30 2 04 56 382 Fax: +49 (0)30 20 456 500 E-Mail: info@smartbroker-holding.de Internet: www.smartbroker-holding.de ISIN: DE000A2GS609 WKN: A2GS60 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 2196452

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2196452 11.09.2025 CET/CEST