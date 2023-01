Burkhalter Holding AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme

Burkhalter Gruppe übernimmt Strässle Installationen AG in Amriswil (TG)



12.01.2023 / 17:40 CET/CEST

Die Burkhalter Gruppe erwirbt am 12. Januar 2023 die Strässle Installationen AG in Amriswil (TG). Das Unternehmen beschäftigt rund 50 Mitarbeitende und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund CHF 10 Mio. Der Kaufpreis wird in bar und mittels Namenaktien der Käuferin aus genehmigtem Kapital beglichen. Die Burkhalter Gruppe baut ihre Präsenz im Thurgau aus und kauft die Strässle Installationen AG in Amriswil. Das Unternehmen ist seit 1989 mit Dienstleistungen aus den Bereichen Sanitär, Heizung, Lüftung und Spenglerei erfolgreich im regionalen Markt tätig. Andreas Schmidt, bisheriger Geschäftsführer, wird die Firma, die weiterhin unter eigenem Namen auftritt, auch in Zukunft leiten. Alle Arbeitsplätze der Mitarbeitenden bleiben erhalten. Der Kaufpreis wird in bar und mittels Namenaktien der Käuferin beglichen. Zu diesem Zweck werden rund 20'000 Namenaktien aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre geschaffen. Somit ist der Verwaltungsrat der Burkhalter Holding AG weiterhin in der Lage, das Aktienkapital der Gesellschaft jederzeit bis zum 31. Mai 2024 gemäss den Bedingungen von Art. 5a der Statuten mittels Ausgabe von maximal rund 400'000 (rund 420'000 abzüglich der neu geschaffenen rund 20'000) voll liberierten Namenaktien zu erhöhen. Der 1. Handelstag der neu geschaffenen Namenaktien wird Ende Februar / Anfang März 2023 sein. Die Verkäuferschaft hat sich verpflichtet, die aus dem Verkauf erhaltenen Burkhalter-Namenaktien während zweier Jahre nicht zu verkaufen (Lock-up-Vereinbarung). Die Namenaktien weisen somit eine Verfügungssperre (Sperrfrist) auf. Mit dieser Akquise verdichtet die Burkhalter Gruppe ihre Präsenz im Kanton Thurgau. Die Gewinnung zusätzlicher Marktanteile durch den gezielten Kauf weiterer Gebäudetechnik-Unternehmen bleibt weiterhin Teil der Strategie der Burkhalter Gruppe. Medienmitteilung als PDF hier herunterladen Kontakt:

Burkhalter Holding AG

Elisabeth Dorigatti, Verantwortliche Kommunikation, Nachhaltigkeit und Investor Relations

+41 44 439 36 33

e.dorigatti@burkhalter.ch www.burkhalter.ch

