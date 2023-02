Siemens Healthineers: Gewinnrückgang zum Jahresauftakt

ERLANGEN (dpa-AFX) - Der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers hat im ersten Geschäftsquartal einen Gewinnrückgang verbucht. So sank das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) per Ende Dezember um 28 Prozent auf 647 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Erlangen mitteilte. Nach Steuern verdiente das Unternehmen mit 426 Millionen Euro zehn Prozent weniger. Der Umsatz stagnierte nahezu bei knapp 5,1 Milliarden Euro, auf vergleichbarer Basis (bereinigt um Währungs- und Portfolioeffekte) sank er um 4,5 Prozent. Analysten hatten insgesamt mit einem geringeren Rückgang gerechnet.

Siemens Healthineers hatte im Vorjahresquartal insbesondere in Europa stark von der hohen Nachfrage nach Antigen-Tests zum Nachweis von Covid-19 profitiert, welche Umsatz und Gewinn erheblich angeschoben hatten. Bereinigt um das Geschäft wäre der Umsatz im ersten Quartal leicht um 0,7 Prozent gewachsen, hieß es. Dazu machten dem Konzern Lieferkettenverzögerungen sowie im Diagnostikgeschäft die Lockdowns in China zu schaffen. Robust entwickelten sich hingegen die Auftragseingänge. Die Jahresprognose für 2022/23 bestätigte Healthineers./nas/stk