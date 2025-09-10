Aktien Frankfurt: Dax gibt Gewinne wieder ab

FRANKFURT (dpa-AFX) - Anfängliche Kursgewinne hat der Leitindex Dax am Mittwoch zum größten Teil wieder abgegeben. Am frühen Nachmittag lag das deutsche Börsenbarometer noch mit 0,1 Prozent moderat im Plus bei 23.752 Punkten.

Möglicherweise halten sich Anleger zurück angesichts des Abschusses von Drohnen über polnischem Staatsgebiet und den davon ausgehenden geopolitischen Risiken. Die Drohnen stammen nach polnischen Regierungsangaben aus Russland. Die Regierung in Warschau hat Konsultationen nach Artikel 4 des Nato-Vertrags mit den Verbündeten beantragt. An der Warschauer Börse gerieten die Aktienkurse unter Druck. Auch die polnische Währung Zloty fiel zum Euro.

Vor diesem Hintergrund waren Rüstungsaktien in Deutschland gesucht. Die Kursgewinne von Renk , Hensoldt und Rheinmetall reichten bis zu 2,6 Prozent. Mit dem Abschuss russischer Drohnen werde aus der Waffennachfrage für einen theoretischen Verteidigungsfall eine dringliche Notwendigkeit zur Beschaffung, schrieb Jens-Peter Rieck von mwb Research. Der Vorfall setze die Nato-Partner unter Druck, die Verteidigungsausgaben zu erhöhen.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen lag am Mittwoch mit 0,1 Prozent im Minus bei 30.286 Zählern. Der EuroStoxx 50 , der Leitindex der Eurozone, zeigte sich etwas fester.

Für Aufsehen sorgten derweil überraschend starke Geschäftszahlen von Oracle vom Vorabend. Die Aktien des Software-Konzerns schossen am Mittwoch im vorbörslichen Handel um über 30 Prozent nach oben auf ein Rekordhoch. Die Lieferzusagen von Oracle an Kunden seien auf Quartalssicht um über 300 Milliarden US-Dollar gestiegen, lobte Analyst Brent Thill von der Bank Jefferies. Das schüre erneut Fantasie rund um Künstliche Intelligenz.

Das kam auch mit Blick auf SAP und Siemens Energy gut an. Sie verteuerten sich um 0,5 respektive 3,5 Prozent. Während SAP Künstliche Intelligenz (KI) in seine Angebote integriert, gilt Siemens Energy als mittelbarer Profiteur von KI. Immer größere Rechenleistungen und Datencenter und der damit verbundene stark steigende Energiebedarf füllen zunehmend auch die Auftragsbücher des Energietechnikkonzerns.

Siemens Healthineers verteuerten sich um 2 Prozent, hier machten erneut Spekulationen um einen Verkauf des Diagnostikgeschäfts die Runde. Lufthansa büßten 1,2 Prozent ein. Das laufende Jahr werde ein weiteres Jahr des Übergangs, sagte Chef Carsten Spohr.

Daneben bewegten Kommentare von Analysten die Kurse. BASF stiegen um 0,6 Prozent nach einem "Buy" der Citigroup. Eine Abstufung der Aktien von Hellofresh durch Morgan Stanley ließ den Kurs des Kochboxenversenders um 2,8 Prozent fallen. Eine Neubewertung mit "Overweight" der Barclays Bank für Carl Zeiss Meditec sorgte für ein Kursplus von 2,5 Prozent.

Sehr gut kam bei Anlegern ein Aktienrückkauf des IT-Dienstleisters Cancom an. Das Unternehmen will bis zu zehn Prozent des Grundkapitals am Markt kaufen. Der Kurs stieg um 8,6 Prozent./bek/jha/