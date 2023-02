EQS-News: Deutsche Beteiligungs AG: Beteiligung an BTV Multimedia veräußert

EQS-News: Deutsche Beteiligungs AG / Schlagwort(e): Verkauf/Private Equity

Deutsche Beteiligungs AG: Beteiligung an BTV Multimedia veräußert



08.02.2023 / 08:05 CET/CEST

Deutsche Beteiligungs AG: Beteiligung an BTV Multimedia veräußert Wertsteigerung durch Buy-and-build-Strategie mit fünf Add-ons erfolgreich umgesetzt

Erste Veräußerung aus dem Portfolio des DBAG ECF III

Veräußerungserlös aus der Transaktion auf dem Niveau des bilanziellen Zeitwertes der Beteiligung zum 31. Dezember 2022 Frankfurt am Main, 8. Februar 2023. Die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) schließt die Beteiligung an BTV Multimedia, Ausrüster und Dienstleister in der Breitband-Telekommunikation, sehr erfolgreich ab. Ihre Anteile an dem Unternehmen werden an die ETC Group, einen strategischen Käufer mit Hauptsitz in Frankreich, veräußert. Auch die Anteile des von der DBAG beratenen DBAG ECF III werden veräußert. Entsprechende Verträge wurden gestern unterzeichnet; ihr Vollzug steht unter dem Vorbehalt behördlicher Zustimmungen. Es wird erwartet, dass die Transaktion innerhalb der kommenden vier Monate abgeschlossen werden kann. Mit der Beteiligung an BTV Multimedia hatte der DBAG ECF III die Nachfolge in dem Familienunternehmen erfolgreich geregelt. Insgesamt wurden 25,5 Millionen Euro in BTV Multimedia investiert, davon 10,5 Millionen Euro durch die DBAG. Der Veräußerungserlös entspricht in etwa dem Zeitwert der Beteiligung in ihrer vorläufigen Konzernbilanz zum 31. Dezember 2022. Aufgrund des Wertaufhellungszeitraums wirkt sich dies auf das Konzernergebnis des ersten Quartals des laufenden Geschäftsjahres aus. Somit ergibt sich für das laufende zweite Quartal kein wesentlicher weiterer Wertbeitrag aus der Transaktion. Erste Veräußerung aus dem Portfolio des DBAG ECF III Mit dem Verkauf der Beteiligung an BTV Multimedia gelingt dem DBAG ECF III die erste Veräußerung eines Management-Buy-outs (MBO) aus seinem Fondsportfolio. Der Fonds hatte seit 2018 ein Portfolio aus drei Unternehmen aufgebaut. Veräußerung unterstreicht die erfolgreiche Umsetzung der Investitionsstrategie der DBAG im Segment Breitband-Telekommunikation Durch die Ausweitung der Investitionsstrategie auf Branchen außerhalb der produzierenden Industrie konnte die DBAG neue Marktchancen nutzen und gleichzeitig Risiken aus konjunkturellen und strukturellen Veränderungen für das Gesamtportfolio reduzieren. So profitieren Beteiligungen in der Breitband-Telekommunikation vom Trend zur flächendeckenden Versorgung mit leistungsstarken Gigabit-Netzen. Einer der führenden Anbieter für Komponenten zum Bau von Kabel- und Glasfasernetzen BTV Multimedia ist eine Gruppe von Handels- und Dienstleistungsfirmen, die Komponenten für den Bau von Kabel- und Glasfasernetzen entwickeln und vertreiben. Die Gruppe ist dabei einer der führenden Anbieter am Markt: BTV Multimedia vertreibt ein breites Produktspektrum für den Ausbau, die Aufrüstung und den Betrieb dieser Infrastrukturen. Neben dem reinen Vertrieb von Komponenten, ist das Unternehmen auch in der Entwicklung eigener Produktserien tätig und bietet darüber hinaus Dienstleistungen wie zum Beispiel Netzplanung, Installation oder Inhouse-Glasfaserverlegung für seine Kunden an. Während der Haltedauer des DBAG ECF III hat BTV Multimedia sein Angebot für den Glasfaserausbau signifikant erweitert und befindet sich damit in einem stark wachsenden Marktumfeld. Dabei konnte BTV Multimedia die Wertsteigerungsstrategie durch fünf Add-ons erfolgreich umsetzen und seine Marktpräsenz zügig ausbauen. „Mit BTV Multimedia ist uns die erfolgreiche Nachfolgeregelung in einem Familienunternehmen gelungen. Durch die Kapitalzufuhr des DBAG ECF III konnte BTV Multimedia seine Marktposition erheblich stärken“, kommentiert Torsten Grede, Sprecher des Vorstands der Deutschen Beteiligungs AG die Veräußerung. Und weiter: „Unsere Aktionäre und die Investoren unserer Fonds profitieren so von unserer langfristig orientierten Wertsteigerungsstrategie.“ „Die DBAG hat uns sehr partnerschaftlich begleitet“, äußerte Joe Doering, CEO von BTV Multimedia. Und weiter: „Mit Hilfe von Unternehmenszukäufen konnten wir die Produktpalette und die geographische Marktabdeckung signifikant verbreitern und somit das Wachstum von BTV Multimedia deutlich beschleunigen.“ Die seit 1985 börsennotierte Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) ist eines der renommiertesten Private-Equity-Unternehmen Deutschlands. Als Investor und Fondsberater liegt der Investitionsschwerpunkt der DBAG traditionell im Mittelstand mit einem Fokus auf gut positionierten Unternehmen mit Entwicklungspotenzial, vorrangig in der DACH-Region. Branchenschwerpunkte sind produzierende Unternehmen, Industriedienstleister und IndustryTech-Unternehmen – Unternehmen also, deren Produkte Automatisierung, Robotertechnik und Digitalisierung ermöglichen – sowie Unternehmen aus den Branchen Breitband-Telekommunikation, IT-Services, Software und Healthcare. Seit 2020 ist die DBAG auch in Italien mit einem eigenen Büro in Mailand vertreten. Das vom DBAG-Konzern verwaltete oder beratene Vermögen beträgt rund 2,5 Milliarden Euro.

Deutsche Beteiligungs AG

Unternehmenskommunikation · Roland Rapelius

Untermainanlage 1 · 60329 Frankfurt am Main

Tel. +49 69 95 787-365 · +49 151 266 63 172 (mobil)

E-Mail: roland.rapelius@dbag.de

