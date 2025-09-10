Original-Research: Netfonds AG (von Montega AG): Kaufen

Werbung ausblenden

Original-Research: Netfonds AG - von Montega AG

10.09.2025 / 11:42 CET/CEST
---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu Netfonds AG

     Unternehmen:               Netfonds AG
     ISIN:                      DE000A1MME74

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      10.09.2025
     Kursziel:                  67,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Christoph Hoffmann

HIT Feedback: Netfonds trägt hohes Momentum in H2

Netfonds hat jüngst auf den Hamburger Investorentagen über die aktuelle
Geschäftsentwicklung und zukünftige Chancen gesprochen. Dabei hat sich
unsere positive Sicht auf den Investment Case bestätigt. Gleichzeitig
stimmen uns die H1- Zahlen zuversichtlich in Bezug auf das Erreichen der
FY-Guidance. Da der Aktienkurs die über die letzten Quartale eingetretene
Skalierung des Geschäftsmodells u.E. nicht eingepreist hat und NF4 aktuell
zu u.E. sehr attraktiven Multiples handelt, ergibt sich daher sowohl auf
Basis einer Multiple- als auch DCF-basierten Bewertung UpsidePotenzial.

[Tabelle]

Konstantes EBITDA trotz leichtem Rückgang der Netto-Erlöse in milderem Q2:
Die Brutto-Erlöse legten im traditionell ruhigen Q2 leicht um 2,3% yoy zu,
während der NettoKonzernumsatz (abzgl. Provisionen an Vertriebspartner)
deutlich um 13,0% yoy zurückging. Damit liegt Netfonds in Q2 leicht
unterhalb unserer Erwartungen, was sich angesichts des starken Q1 jedoch
relativiert. Trotz der geringeren Erlöse gelang es dem Unternehmen, das
EBITDA mit 2,0 Mio. EUR konstant zu halten, sodass nach der ersten
Jahreshälfte, die aufgrund des traditionell sehr starken Q4 schwächer als H2
ausfällt, bereits ein EBITDA von 4,8 Mio. EUR zu Buche steht. Dies
entspricht ca. 38% des FYGuidance-Midpoints. In den vergangenen fünf Jahren
hatte Netfonds in H1 ebenso ca. 40% des Ergebnisses in der ersten
Jahreshälfte erwirtschaftet, sodass wir weiter vom Erreichen der
Ganzjahres-Prognose ausgehen, die ein EBITDA von 12,0 bis 13,5 Mio. EUR
vorsieht.

Assets knacken die 30-Mrd.-Marke und sollten weitere Skalierung ermöglichen:
Wie CFO Peer Reichelt auf den Hamburger Investorentagen ausführte,
profitiert Netfonds unverändert von Asset-Zuflüssen und dem guten
Kapitalmarktumfeld, sodass wir im weiteren Jahresverlauf mit einer
fortlaufenden Steigerung der Assets under Administration rechnen. Neben dem
Wachstum im Versicherungsbereich steht vor allem das Up-Selling von
niedrigvergüteten Assets hin zu höhervergüteten im Fokus des Unternehmens.
Wie erwartet bekräftigte der CFO auch die M&A-Strategie, für die u.E.
aktuell noch rd. 10 Mio. EUR verfügbar sein dürften. Angesichts der
niedrigen KaufMultiples (MONe: ca. 5-faches EBITDA; ca. 7-facher Gewinn vor
Synergien) ist diese u.E. klar wertschöpfend.

Fazit: Netfonds ist nach einem guten ersten Halbjahr auf Kurs, die
FY-Guidance dank des saisonal überproportional starken Q4 zu erreichen und
damit wiederholt ein deutliches EBITDA-Wachstum zu erzielen. Wir bestätigen
unser Rating und unser Kursziel in Höhe von 67,00 EUR.



