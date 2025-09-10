Original-Research: Netfonds AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Netfonds AG - von Montega AG 10.09.2025 / 11:42 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Netfonds AG Unternehmen: Netfonds AG ISIN: DE000A1MME74 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 10.09.2025 Kursziel: 67,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Christoph Hoffmann HIT Feedback: Netfonds trägt hohes Momentum in H2 Netfonds hat jüngst auf den Hamburger Investorentagen über die aktuelle Geschäftsentwicklung und zukünftige Chancen gesprochen. Dabei hat sich unsere positive Sicht auf den Investment Case bestätigt. Gleichzeitig stimmen uns die H1- Zahlen zuversichtlich in Bezug auf das Erreichen der FY-Guidance. Da der Aktienkurs die über die letzten Quartale eingetretene Skalierung des Geschäftsmodells u.E. nicht eingepreist hat und NF4 aktuell zu u.E. sehr attraktiven Multiples handelt, ergibt sich daher sowohl auf Basis einer Multiple- als auch DCF-basierten Bewertung UpsidePotenzial. [Tabelle] Konstantes EBITDA trotz leichtem Rückgang der Netto-Erlöse in milderem Q2: Die Brutto-Erlöse legten im traditionell ruhigen Q2 leicht um 2,3% yoy zu, während der NettoKonzernumsatz (abzgl. Provisionen an Vertriebspartner) deutlich um 13,0% yoy zurückging. Damit liegt Netfonds in Q2 leicht unterhalb unserer Erwartungen, was sich angesichts des starken Q1 jedoch relativiert. Trotz der geringeren Erlöse gelang es dem Unternehmen, das EBITDA mit 2,0 Mio. EUR konstant zu halten, sodass nach der ersten Jahreshälfte, die aufgrund des traditionell sehr starken Q4 schwächer als H2 ausfällt, bereits ein EBITDA von 4,8 Mio. EUR zu Buche steht. Dies entspricht ca. 38% des FYGuidance-Midpoints. In den vergangenen fünf Jahren hatte Netfonds in H1 ebenso ca. 40% des Ergebnisses in der ersten Jahreshälfte erwirtschaftet, sodass wir weiter vom Erreichen der Ganzjahres-Prognose ausgehen, die ein EBITDA von 12,0 bis 13,5 Mio. EUR vorsieht. Assets knacken die 30-Mrd.-Marke und sollten weitere Skalierung ermöglichen: Wie CFO Peer Reichelt auf den Hamburger Investorentagen ausführte, profitiert Netfonds unverändert von Asset-Zuflüssen und dem guten Kapitalmarktumfeld, sodass wir im weiteren Jahresverlauf mit einer fortlaufenden Steigerung der Assets under Administration rechnen. Neben dem Wachstum im Versicherungsbereich steht vor allem das Up-Selling von niedrigvergüteten Assets hin zu höhervergüteten im Fokus des Unternehmens. Wie erwartet bekräftigte der CFO auch die M&A-Strategie, für die u.E. aktuell noch rd. 10 Mio. EUR verfügbar sein dürften. Angesichts der niedrigen KaufMultiples (MONe: ca. 5-faches EBITDA; ca. 7-facher Gewinn vor Synergien) ist diese u.E. klar wertschöpfend. Fazit: Netfonds ist nach einem guten ersten Halbjahr auf Kurs, die FY-Guidance dank des saisonal überproportional starken Q4 zu erreichen und damit wiederholt ein deutliches EBITDA-Wachstum zu erzielen. Wir bestätigen unser Rating und unser Kursziel in Höhe von 67,00 EUR. 