EQS-News: APONTIS PHARMA beschleunigt Ausbau des Single Pill-Portfolios mit zweiter von drei für 2023 geplanten Einlizenzierungen

APONTIS PHARMA beschleunigt Ausbau des Single Pill-Portfolios mit zweiter von drei für 2023 geplanten Einlizenzierungen

Neue Single Pill zur Substitutionsbehandlung von Hypertonie, Hypertonie mit gleichzeitig bestehendem Koronarsyndrom und/oder chronischer Herzinsuffizienz

Potenzielle Peak Sales der neuen Single Pill von rund EUR 6 Mio.

Markteinführung in Deutschland bereits für Mitte 2023 geplant

Aktuell zehn Single Pills kommerzialisiert, mit neuer Single Pill sind nun zwölf weitere für Markteinführung angekündigt

Monheim am Rhein, 14. Februar 2023. Die APONTIS PHARMA AG (Ticker APPH / ISIN DE000A3CMGM5), ein führendes Pharmaunternehmen für Single Pills in Deutschland, hat kurzfristig eine neue Single Pill einlizenziert und beschleunigt damit den in der Wachstumsstrategie definierten Ausbau des Single Pill-Portfolios. Die Markteinführung dieser Single Pill in Deutschland zur Substitutionsbehandlung von Hypertonie, Hypertonie mit gleichzeitig bestehendem Koronarsyndrom und/oder chronischer Herzinsuffizienz ist für Mitte des laufenden Geschäftsjahres vorgesehen. Bei einer potenziellen Patientengruppe von insgesamt rund 900.000 Personen rechnet APONTIS PHARMA mit einem mittelfristigen, jährlichen Umsatzpotenzial für diese Single Pill von rund EUR 6 Mio. Die Wirkstoffkombination der neuen Single Pill wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Derzeit sind zehn Single Pills von APONTIS PHARMA zur Behandlung von kardiovaskulären Erkrankungen in Deutschland kommerzialisiert. Die neue Single Pill ist die zweite von drei Einlizenzierungen, die APONTIS PHARMA für das laufende Jahr vorgesehen hat. Die Anzahl der kurz- und mittelfristig geplanten Markteinführungen steigt damit auf zwölf Single Pills an. Für 2024 sind vier weitere Single Pill-Markteinführungen in Deutschland beabsichtigt.



Karlheinz Gast, Chief Executive Officer der APONTIS PHARMA AG: „Mit der neuen Single Pill erschließen wir uns durch die Kombination der beiden meist verordneten Wirkstoffe ein Marktsegment mit großem Potenzial. Die Vertriebsstärke unseres Außendienstes wird es uns ermöglichen, erneut führende Marktanteile zu erobern, damit möglichst viele Patienten davon profitieren können. In den großen Studien START und SECURE konnte eine bessere Therapietreue und eine deutliche Reduktion kardiovaskulärer Ereignisse und der Mortalität unter Single Pills gezeigt werden. Mit dieser Single Pill haben wir bereits zu Jahresanfang mehr als die Hälfte unseres für 2023 angestrebten Ziels erfüllt, mindestens drei neue Single Pills einzulizenzieren. Damit unterstreichen wir das hohe Tempo beim Ausbau unseres Single Pill-Portfolios und haben im Jahresverlauf Spielraum für weitere Einlizenzierungen oder Entwicklungen.“



Über APONTIS PHARMA: Die APONTIS PHARMA AG ist ein führendes Pharmaunternehmen in Deutschland, das sich auf Single Pills spezialisiert hat. Single Pills vereinen zwei bis drei patentfreie Wirkstoffe in einem Kombinationspräparat, das einmal am Tag eingenommen wird. APONTIS PHARMA entwickelt, vermarktet und vertreibt ein breites Portfolio an Single Pills und anderen Arzneimitteln, mit besonderem Fokus auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Seit 2013 hat APONTIS PHARMA erfolgreich mehrere Single Pills allein für kardiovaskuläre Indikationen wie Hypertonie, Hyperlipidämie und Sekundärprävention eingeführt. Mit ihrem Hauptsitz in Monheim am Rhein befindet sich APONTIS PHARMA im Herzen der stärksten Pharma- und Chemieregion Europas. Von hier aus pflegt das Unternehmen ein breites Netzwerk mit forschenden Pharmaunternehmen und einer Kundenzielgruppe von rund 23.000 Ärzten in Deutschland. Weitere Informationen über APONTIS PHARMA finden sich unter www.apontis-pharma.de.



