Swiss Re erwirtschaftet weniger Gewinn und gibt Dividende bekannt

Der weltweit zweitgrößte Rückversicherer Swiss Re (ISIN: CH0126881561) wird eine Dividende von 6,40 US-Dollar (ca. 6 Euro) an seine Aktionäre ausschütten, wie am Freitag in Zürich berichtet wurde. Beim derzeitigen Börsenkurs von 94,84 Franken (ca. 96 Euro) liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 6,25 Prozent. Die Generalversammlung findet am 12. April 2023 statt. Im Vorjahr lag die Dividende bei 5,90 Franken (ca. 5,97 Euro).

Swiss Re erwirtschaftete im Jahr 2022 einen Gewinn von 472 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 1,44 Mrd. US-Dollar im Jahr 2021. Dies lag etwas über den Erwartungen der Analysten (450 Mio. US-Dollar). Die Nettoprämien stiegen von 42,73 Mrd. US-Dollar auf 43,12 Mrd. US-Dollar.

„2022 war ein Jahr voller Herausforderungen, geprägt durch den Krieg in der Ukraine, steigende Inflation, die Nachwirkungen der COVID-19-Pandemie und hohe Naturkatastrophenschäden“, so Swiss Re-CEO Christian Mumenthaler.

Swiss Re strebt 2023 einen Konzerngewinn von mehr als 3 Mrd. US-Dollar an.

Redaktion MyDividends.de