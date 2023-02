EQS-News: Aves One veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht 2022 und erreicht Meilensteine bei der Umsetzung der ESG-Strategie

EQS-News: Aves One AG / Schlagwort(e): ESG

Aves One veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht 2022 und erreicht Meilensteine bei der Umsetzung der ESG-Strategie



27.02.2023 / 13:45 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Pressemitteilung



Aves One veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht 2022 und erreicht Meilensteine bei der Umsetzung der ESG-Strategie

Deutlicher Fortschritt bei der Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie

Senkung der CO 2 -Emissionen gegenüber dem Basisjahr 2019 um mehr als 40 %

-Emissionen gegenüber dem Basisjahr 2019 um mehr als 40 % Bis zum Jahr 2030 Reduzierung der Emissionen um rund 66 % im Vergleich zu 2019 geplant

Erstmalige Teilnahme am GRESB-Rating mit überdurchschnittlichem Erfolg

Hamburg, 27. Februar 2023 – Die Aves One AG, eine stark wachsende Bestandshalterin langlebiger Logistik-Assets mit dem Fokus auf Güterwaggons, hat ihren Nachhaltigkeitsbericht für das Jahr 2022 veröffentlicht. Die Gesellschaft hat deutliche Fortschritte bei der Umsetzung ihrer ESG-Strategie erreicht. So hatte sich Aves One beispielsweise das Ziel gesetzt, ihren Corporate Carbon Footprint (CCF) bis zum Jahr 2030 um rund zwei Drittel gegenüber dem Basisjahr 2019 zu reduzieren. Wie im Vorjahr kompensierte Aves One die CO 2 -Äquivalente mit der Förderung eines Klimaschutzprojektes in der Demokratischen Republik Kongo.



„Wir sind stolz auf das Überschreiten unserer eigenen Einsparungsziele. Dieser Fortschritt verdeutlicht den Erfolg unserer ressourcenschonenden und klimafreundlichen Geschäftsentwicklung. Darüber hinaus freuen wir uns, durch das Klimaschutzprojekt im Virunga Nationalpark die Kompensation unserer Emissionen sinnvoll und wirksam zu gestalten“, sagt Tobias Aulich, Mitglied des Vorstandes der Aves One AG.



Bei dem Laufwasserkraft-Projekt im kongolesischen Virunga Nationalpark werden die Strömungen des Rutshuru Flusses genutzt, um durch ein Laufwasserkraftwerk nachhaltige Energie zu gewinnen. Mit einer Leistung von 13 Megawatt erzeugt die Anlage Matebe saubere Elektrizität für Haushalte und Kleinunternehmen. Rund vier Millionen Einwohner erhalten so Zugang zu Elektrizität. Die Menschen bekommen damit eine Alternative zu teuren Energieträgern wie Kerosin oder Holzkohle. Darüber hinaus versorgt das Laufwasserkraftwerk die Straßenbeleuchtung in den umliegenden Dörfern mit Strom und sorgt so für mehr Sicherheit nach Anbruch der Dunkelheit.



Um das Engagement nach nachhaltigem Klimaschutz und dem 1,5 Grad Ziel des Pariser Klimaabkommens gerecht zu werden, hat sich Aves One dazu entschlossen, im Jahr 2022 erstmals und freiwillig am international renommierten ESG Nachhaltigkeitsrating GRESB teilzunehmen. Mit 80 von 100 Punkten im GRESB-Score 2022 erreichte Aves One einen Score, der über dem Durchschnitt der bewerteten Infrastrukturunternehmen oder -fonds liegt.



Aves One trägt mit ihrem nachhaltigen Geschäftsmodell, als Bestandshalterin langlebiger Rail-Assets mit dem Fokus auf Güterwaggons, sowohl zum Wachstum des Schienengüterverkehrs als auch zum Schutz von Umwelt und Gesellschaft bei. Die Implementierung diverser CO 2 -Reduzierungsmaßnahmen von Aves One zeigen deutliche Wirkung. Aves One ist bestrebt, den Corporate Carbon Footprint (CCF) weiter zu reduzieren. Dabei setzt das Unternehmen darauf, Verbrauchswerte zu senken und klimafreundlichere Bezugsquellen für Dienstleistungen, Rohstoffe und Energie zu wählen. Bereits im Jahr 2022 vermied die Aves One Güterwagenflotte mehr als 160.000 tCO 2 e (CO 2 -Äquivalente) und trägt damit schon heute maßgeblich zur Erreichung des 1,5 °C Klimaziels der Vereinten Nationen bei.



Über die Aves One AG

Die Aves One AG ist Bestandshalterin langlebiger Rail-Assets mit einem modernen und ertragsstarken Güterwagenportfolio. Aves One ist ein etablierter Teilnehmer im europäischen Schienengüterverkehrsmarkt. Die Strategie ist auf eine stetige Optimierung und den weiteren Ausbau des Rail-Portfolios ausgerichtet.



Weitere Informationen

www.avesone.com



Kontakt

Aves One AG

Tobias Aulich, Vorstand

T +49 (40) 238 304 600

E ir@avesone.com

27.02.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com