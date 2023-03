EQS-News: VR Equitypartner GmbH: VR Equitypartner unterstützt Cygna Labs bei der Übernahme des DDI-Geschäftsbereichs von Nokia

Emittent / Herausgeber: VR Equitypartner GmbH / Schlagwort(e): Private Equity/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

PRESSEMITTEILUNG ADD-ON VR Equitypartner unterstützt Cygna Labs bei der Übernahme des DDI-Geschäftsbereichs von Nokia Frankfurt am Main/Miami, 13. März 2023 - Cygna Labs, ein führendes Softwareunternehmen für Compliance- und Cloud-Security-Lösungen, hat eine bindende Vereinbarung zur Übernahme von VitalQIP geschlossen, einem globalen DDI-Software-Anbieter von Nokia Solutions & Network Oy („Nokia“). Cygna Labs wird dabei von der Frankfurter Private-Equity-Gesellschaft VR Equitypartner (VREP) unterstützt, die eine Minderheitsbeteiligung an dem Unternehmen hält. Die Akquisition umfasst die Softwarelösung VitalQIP, den Kundenstamm sowie das internationale Expertenteam von Vital QIP. Cygna Labs ist ein führendes Softwareunternehmen in den Bereichen Netzwerk, Cloud sowie Security und der drittgrößte globale DDI-Anbieter. Viele Fortune-100-Kunden nutzen die DDI-Produkte und -Services sowie Security- und Compliance-Lösungen von Cygna Labs, um Bedrohungen ihrer Datensicherheit rechtzeitig zu erkennen und proaktiv zu reduzieren, Compliance-Audits zu bestehen und die Produktivität ihrer IT-Abteilungen zu steigern. Künftig werden die Managed-Service-Angebote von Cygna Labs um die Lösungen von VitalQIP erweitert, das zu den fünf größten Anbietern von DDI-Software gehört und über zahlreiche Implementierungen bei Großunternehmen verfügt. VitalQIP wird auch nach der Transaktion als eigenständige Produktlinie innerhalb der Cygna Labs Group erhalten bleiben. Die VitalQIP-Kunden profitieren infolge der Transaktion von der Expertise und den Innovationen der Cygna Labs und werden weiterhin durch umfangreiche Wartungs- und Supportleistungen sowie eine weltweiten 24x7-Service betreut. Alexander Häcker, CEO der Cygna Labs Group: „Cygna Labs unterstützt weiterhin Großunternehmen, die sich auf unsere DDI-Produkte und -Dienstleistungen verlassen. Mit dieser Übernahme erweitern wir unser Angebot um die branchenerprobten offenen und skalierbaren DDI-Lösungen von VitalQIP, die wir parallel zu unseren bestehenden DDI-Lösungen anbieten werden.“ „Die Übernahme von Nokias führender DDI-Software stärkt unser Angebot an Intellectual Property und macht Cygna Labs zur weltweiten Nummer zwei im DDI-Markt“, ergänzt Christian Ehrenthal, CEO von Cygna Labs. „Aus wirtschaftlicher Sicht erweitert die Akquisition unser Produktportfolio, vergrößert unseren Kundenstamm um weitere Fortune-100-Unternehmen und erhöht die Möglichkeiten für Cygna Labs, unsere globale Marktpräsenz auszubauen.“ Christian Futterlieb, Geschäftsführer der VR Equitypartner, kommentiert: „Nach den Übernahmen der Softwarelösung Diamond IP von der British Telecom und des DDI-Geschäftsbereichs der NCC Group im vergangenen Jahr markiert das Add-on VitalQIP für Cygna Labs bereits den dritten wichtigen Wachstumsschritt innerhalb kürzester Zeit. Wir freuen uns sehr, das Unternehmen dabei begleiten zu können.“ VR Equitypartner im Überblick: VR Equitypartner zählt zu den führenden Eigenkapitalfinanzierern in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mittelständische Familienunternehmen begleitet die Gesellschaft zielorientiert und mit jahrzehntelanger Erfahrung bei der strategischen Lösung komplexer Finanzierungsfragen. Beteiligungsanlässe sind Wachstumsfinanzierungen und Expansionsfinanzierungen, Unternehmensnachfolgen oder Gesellschafterwechsel. VR Equitypartner bietet Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen sowie Mezzaninefinanzierungen an. Als Tochter der DZ BANK, dem Spitzeninstitut der Genossenschaftsbanken in Deutschland, stellt VR Equitypartner die Nachhaltigkeit der Unternehmensentwicklung konsequent vor kurzfristiges Exit-Denken. Das Portfolio von VR Equitypartner umfasst derzeit rund 60 Engagements mit einem Investitionsvolumen von 400 Mio. EUR. Weitere Informationen finden Sie unter www.vrep.de. Das Transaktionsteam von VR Equitypartner: Michael Vogt, Sarah Ostermann, Jens Schöffel, Alexander Koch Von VR Equitypartner in die Transaktion eingebundene Beratungshäuser: M&A: goetzpartners Corporate Finance (Adelin Trusculescu, Frieder Rieker) Legal: Hogan Lovells International LLP (Dr. Christoph Naumann, Spenser Karr, Meryl Bernstein) Finance: Grant Thornton (Harald Weiß, Karmen Krvina) Tax: Grant Thornton (Stefan Hahn, Torben Schlitt) Commercial: BARC (Dr. Martin Böhn, Michael Schiklang)



