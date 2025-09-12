Kleine Atempause | Adobe und RH im Fokus | Super Micro zieht an.

// Dieses Video ist keine Anlageberatung und entspricht keiner Kaufempfehlung! //



Nach den starken Gewinnen des Vortrags, startet die Wall Street kaum verändert in den Tag. Es gibt wenige wichtige Meldungen. Die Aktien von Adobe profitieren von den Ergebnissen und Aussichten, wobei ein Analyst vor der wachsenden Konkurrenz im KI-Sektor warnt. Super Micro profitiert von der Meldung, dass die Auslieferungen der NVIDIA Blackwell Ultra Systeme angefangen hat. RH steht nach den verfehlten Ergebnissen und flauen Aussichten unter Druck. Arista Networks steht nach dem gestrigen Analystentag leicht unter Druck. Das Feedback der Analysten ist jedoch positiv, zumal die Wachstumsaussichten für das Fiskaljahr 2026 angehoben wurden. Barclays, Citigroup, JP Morgan und Morgan Stanley heben allesamt die Kursziele an. Weiter aufwärts geht es bei den Aktien von Warner Bros. Discovery. Wie gestern CNBC und das Wall Street Journal berichteten, plant Paramount Skydance in den kommenden Tagen ein Übernahmeangebot einzureichen.



00:00 Intro

00:24 Überblick

01:32 Ausblick: Zinssenkungen | Einzelhandelsumsätze | Verbrauchervertrauen

04:57 Rückblick: Investment-Konferenzen mit positivem Grundtenor

06:28 Geopolitik: Strafzölle China & Indien

08:09 Analysten: Adobe | RH | Arista Networks

11:39 China: Zunehmende Dynamik bei Tech-Werten: Alibaba & Baidu | SK Hynix

13:22 Open AI: Profitorientierung | Beteiligung von Microsoft | Oracle

15:20 Flugesellschaften: Delta | American Air | Delta Air | United Air | Boeing

17:44 Warner Bros. Discovery & Paramount Skydance





