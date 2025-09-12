Werbung ausblenden

Kleine Atempause | Adobe und RH im Fokus | Super Micro zieht an.

Markus Koch · Uhr
RüstungKI
Nach den starken Gewinnen des Vortrags, startet die Wall Street kaum verändert in den Tag. Es gibt wenige wichtige Meldungen. Die Aktien von Adobe profitieren von den Ergebnissen und Aussichten, wobei ein Analyst vor der wachsenden Konkurrenz im KI-Sektor warnt. Super Micro profitiert von der Meldung, dass die Auslieferungen der NVIDIA Blackwell Ultra Systeme angefangen hat. RH steht nach den verfehlten Ergebnissen und flauen Aussichten unter Druck. Arista Networks steht nach dem gestrigen Analystentag leicht unter Druck. Das Feedback der Analysten ist jedoch positiv, zumal die Wachstumsaussichten für das Fiskaljahr 2026 angehoben wurden. Barclays, Citigroup, JP Morgan und Morgan Stanley heben allesamt die Kursziele an. Weiter aufwärts geht es bei den Aktien von Warner Bros. Discovery. Wie gestern CNBC und das Wall Street Journal berichteten, plant Paramount Skydance in den kommenden Tagen ein Übernahmeangebot einzureichen.

00:00 Intro
00:24 Überblick
01:32 Ausblick: Zinssenkungen | Einzelhandelsumsätze | Verbrauchervertrauen
04:57 Rückblick: Investment-Konferenzen mit positivem Grundtenor
06:28 Geopolitik: Strafzölle China & Indien
08:09 Analysten: Adobe | RH | Arista Networks
11:39 China: Zunehmende Dynamik bei Tech-Werten: Alibaba & Baidu | SK Hynix
13:22 Open AI: Profitorientierung | Beteiligung von Microsoft | Oracle
15:20 Flugesellschaften: Delta | American Air | Delta Air | United Air | Boeing
17:44 Warner Bros. Discovery & Paramount Skydance


Nvidia
Oracle
Microsoft
SMCI
Adobe
Arista Networks
Alibaba Group Holding
Warner Bros
JP Morgan
Boeing
Baidu
Citigroup
Morgan Stanley
Barclays
Delta Air Lines
SK Hynix
RH
Ai Holdings
Bell AG
Paramount
Discovery
Barclays ADR
UNITED INC.
AMERICAN INTL HLDGS
FEEDBACK PLC LS-,5

