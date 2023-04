GNW-Adhoc: OBI Pharma kündigt Posterpräsentationen auf der AACR-Jahrestagung 2023 für die Kombinations-Synergie von OBI-999 mit einem Checkpoint-Inhibitor sowie für die auf Globo H ausgerichtete CAR-T-Zell-Immuntherapie an

^TAIPEH, Taiwan, April 10, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- OBI Pharma, Inc. (TPEx: 4174) hat heute präklinische Daten bekanntgegeben, die signifikante synergistische Effekte von OBI-999 und Pembrolizumab (Anti-PD1-MAb) in vier verschiedenen Krebsmodellen sowie die starke Anti-Tumor-Wirkung einer chimären Antigenrezeptor-T-Zell-Immuntherapie (CAR T) gegen Globo H belegen. Diese Daten werden vom 14. bis 19. April 2023 auf der Jahrestagung der American Association of Cancer Research (AACR) in Orlando, Florida (USA), vorgestellt. Dr. Ming-Tain Lai, Chief Scientific Officer von OBI, dazu: ?Unseren wissenschaftlichen Daten zufolge schafft OBI-999 eine Tumormikroumgebung, die die Funktion von Pembrolizumab deutlich verbessern kann. Diese verstärkte Anti- Tumor-Wirkung zeigte sich in vier verschiedenen Xenograft-Modellen (Brust-, Magen-, Darm- und kleinzelliger Lungenkrebs), die Globo H und PD-1 exprimierten. Diese Ergebnisse unterstützen die klinische Untersuchung von Kombinationstherapien, bei denen OBI-999 mit Anti-PD-1/PD-L1-Krebstherapeutika kombiniert wird. OBI hat auch die erste CAR-T-Zelltherapie (OBI-R007) entwickelt, die auf Globo H abzielt und eine starke und spezifische Anti-Tumor- Wirkung auf Globo H-exprimierende Tumorzellen zeigt. Diese vielversprechenden Ergebnisse rechtfertigen die weitere Entwicklung dieser neuartigen zellulären Therapie." Titel: OBI-999, an anti-Globo H antibody drug conjugate, exhibits synergistic anti-tumor effect in combination with pembrolizumab (OBI-999, ein Anti-Globo-H- Antikörper-Wirkstoff-Konjugat, zeigt in Kombination mit Pembrolizumab eine synergistische Anti-Tumor-Wirkung) Autoren(1): Chun-Chung Wang, Chi-Huan Lu, Jhih-Jie Yang, Wan-Fen Li, Ming-Tain Lai. Titel der Sitzung: Interaktionen zwischen Tumor- und Stromazellen (einschließlich Immunzellen) und Reaktionen auf die Therapie Ort: Abschnitt 7 Nummer der Postertafel: 5946/7 Nummer der Abstract-Präsentation: 5946 Datum und Uhrzeit der Sitzung: Mittwoch, 19. April 2023, 9.00 - 12.30 Uhr Titel: Globo H-targeted CAR T cell cancer immunotherapy (Auf Globo H ausgerichtete CAR-T-Zellen-Krebsimmuntherapie) Autoren(1): Jiann-Shiun Lai, Shiou-Ling Jian, Woan-Eng Chan, Ming-Tain Lai. Titel der Sitzung: CAR-T-Zell-Therapie 2 Ort: Abschnitt 23 Nummer der Postertafel: 4084/4 Nummer der Abstract-Präsentation: 4084 Datum und Uhrzeit der Sitzung: Dienstag, 18. April 2023, 9.00 - 12.30 Uhr (1) OBI Pharma, Inc., Taipeh, Taiwan. Die E-Poster werden auf der AACR-Jahrestagung am 14. April ab 12.00 Uhr ET sowie ab dem 20. April auf der Website von OBI Pharma (www.obipharma.com) zur Verfügung stehen. Über OBI Pharma OBI Pharma, Inc., ist ein taiwanesisches Biopharmazieunternehmen, das im Jahr 2002 gegründet wurde. Das Unternehmen hat sich der Entwicklung und Lizenzierung neuartiger therapeutischer Wirkstoffe für einen wichtigen ungedeckten medizinischen Bedarf gegen vielversprechende Krebsziele wie die Globo-Reihe von Glycosphingolipiden (einschließlich Globo H und SSEA-4), AKR1C3, Trop-2 und anderen verschrieben. Das neuartige immunonkologische Portfolio des Unternehmens, das als erstes seiner Klasse auf Globo H abzielt, umfasst: zwei aktive Globo H-Immuntherapie- Impfstoffe, Adagloxad Simolenin (ehemals OBI-822) und OBI 833, das Globo H- Antikörper-Wirkstoff-Konjugat (ADC) OBI-999 und das Globo H-CAR-T- Zelltherapeutikum OBI-R007. Die Pipeline von OBI umfasst auch das erste auf AKR1C3 ausgerichtete niedermolekulare Prodrug OBI-3424, das in Gegenwart des Enzyms Aldoketo-Reduktase 1C3 (AKR1C3) selektiv ein starkes DNA-alkylierendes Antitumormittel freisetzt, sowie das neuartige Trop-2-ADC der nächsten Generation, R992, das auf Trop-2-ADC-resistente Krebsarten der ersten Generation ausgerichtet ist. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter www.obipharma.com. Zukunftsgerichtete Aussagen Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die keine Beschreibung historischer Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Solche zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem Aussagen über zukünftige klinische Studien, Ergebnisse und den Zeitpunkt solcher Studien und Ergebnisse. Solche Risikofaktoren werden von Zeit zu Zeit in den Berichten und Präsentationen von OBI Pharma, einschließlich der von OBI Pharma bei der taiwanesischen Wertpapier- und Futures-Behörde eingereichten Unterlagen, genannt und diskutiert. °