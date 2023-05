Pressestimme: 'Schwäbische Zeitung' zu chinesischem Autohersteller BYD

RAVENSBURG (dpa-AFX) - Die "Schwäbische Zeitung" zum chinesischen Autohersteller BYD:

"BYD, seit Kurzem Marktführer in China, hat sich daran gemacht, den deutschen Automarkt zu erobern. Die Branchenriesen hierzulande geben sich noch betont gelassen, dürften intern aber bereits in höchstem Maße alarmiert sein - zumindest sollten sie es. Auch wenn die Chinesen bisher noch kein Markenimage wie Mercedes, BMW, Volkswagen und Co. aufbauen konnten - sie sind in beeindruckendem Tempo dabei, genau dies zu tun. Ihre Produkte sehen modern und wertig aus, sie sind technologisch auf dem neuesten Stand - insbesondere was Batterien und Software angeht - und zudem ausgesprochen schnell lieferbar. Außerdem werden die E-Fahrzeuge aus dem Reich der Mitte deutlich günstiger als die der deutschen Konkurrenz angeboten. Höchste Zeit zum Handeln: Die Manager und Ingenieure müssen viel besser und schneller als bisher E-Autos entwickeln, die wirklich bei den Kunden ankommen. Die Branche muss sich warm anziehen."