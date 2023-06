ORSTED - Neue Langfristziele kommen gut an

Orsted A/S - WKN: A0NBLH - ISIN: DK0060094928 - Kurs: 85,780 € (L&S)

Bereits gestern am späten Abend gab der Weltmarktführer für Offshore-Windenergie, Orsted, einen Ausblick für die kommenden Jahren, den das Unternehmen auf dem heutigen Kapitalmarkttag ausführlich präsentierte. Und wie so oft, wenn es aktuell schlecht läuft, legte das Management den Fokus auf die langfristigen Ziele.

So bekräftigte es die Ambitionen, bis zum Jahr 2030 50 GW an Kapazität im Bereich regenerativer Energien installieren zu wollen. Hierfür möchte Orsted bis 2030 475 Mrd. DKK investieren. Das EBITDA soll sich bis 2030 auf 50 bis 55 Mrd. DKK verbessern. Zum Vergleich: In diesem Jahr erwarten Analysten gerade einmal ein EBITDA von unter 23 Mrd. DKK. Verglichen mit dem Kapitalmarkttag 2021 haben die Verantwortlichen das Ziel für den ROCE (Return on Capital Employed, zu deutsch auch Kapitalrendite) für den Zeitraum 2020 bis 2027 von 11 bis 12 % auf nun ca. 15 % angehoben. Die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) für das EBITDA soll nun bei 13 bis 14 % liegen, womit sich das ursprünglich ausgegebene Ziel eines jährlichen Wachstums von 12 % für die Jahre 2020 bis 2027 auf rund 15 % verbessern würde.

CEO Mads Nipper kommentiert: "Seit dem Kapitalmarkttag im Jahr 2021 hat Orsted große Fortschritte gemacht. Wir haben mehrere große Projekte abgeschlossen, darunter den größten Offshore-Windpark der Welt, wir haben neue Kapazitäten erhalten und konnten trotz makroökonomischer Herausforderungen die FID bei einem großen Offshore-Windpark übernehmen. Wir sind auf dem besten Weg, unsere bisherigen EBITDA- und ROCE-Ziele für 2020–2027 zu übertreffen, was den erheblichen Wert unseres Portfolios erneuerbarer Projekte bestätigt. Heute bestätigen wir unser Ziel von ~50 GW im Jahr 2030 – eines der größten Investitionsprogramme im grünen Wandel.“

Analysten loben die teils neuen Ziele. Am Dienstag senkte die UBS zwar das Ziel für die Aktie von 750 auf 680 DKK, bestätigte aber das Rating "Buy". Analyst Alberto Gandolf von Goldman Sachs sieht heute gar einen "Kick off" für eine deutlich positivere Wahrnehmung des Windkrafttitels bei den Anlegern.

Bodenbildung im Gange

Aus charttechnischer Sicht hat die Orsted-Aktie mit Ach und Krach die Unterstützungszone um 550 DKK halten können. Eine Bodenformation ist möglich, wäre aber erst über 700 DKK aktiviert. Das erste Ziel wären in diesem Fall 818,30 DKK. Absicherungen wären unter 604,50 DKK möglich, spätestens aber unter 541,00 DKK notwendig.

Fazit: Trotz der gut klingenden Ziele wird das laufende Geschäftsjahr 2023 bei Orsted noch düster aussehen. Der Gewinn wird um über 50 % einbrechen. Traditionell schaut die Börse aber nach vorne. Erste Testpositionen sind folglich legitim. Volle Positionen würde ich erst fahren, wenn den ehrgeizigen Zielen auch einmal überzeugende Zahlen folgen. Ein Übertreffen des Rekordergebnis aus dem Jahr 2020 sehen Analysten aktuell nicht vor 2026.

Jahr 2022 2023e* 2024e* Umsatz in Mrd. DKK 132,28 108,19 108,66 Ergebnis je Aktie in DKK 34,60 16,27 21,32 Gewinnwachstum -52,98 % 31,04 % KGV 19 39 30 KUV 2,0 2,5 2,5 PEG neg. 1,0 Dividende je Aktie in DKK 13,50 14,48 15,58 Dividendenrendite 2,11 % 2,26 % 2,43 % *e = erwartet, Berechnungen basieren bei US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

Orsted-Aktie (Wochenchart)

