Werbung ausblenden
Staatliche Beteiligungen

Bund prüft Verkauf oder Börsengang von Uniper und Sefe

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Artikel teilen:
Quelle: Dennis Diatel/Shutterstock.com

(Reuters) - Die Bundesregierung prüft verschiedene Szenarien für die verstaatlichten Energiekonzerne Sefe und Uniper, darunter einen separaten Verkauf oder einen möglichen Börsengang.

"Die Bundesregierung prüft ergebnisoffen verschiedene Optionen", sagte eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums am Mittwoch.

Die Bundesregierung hatte beide Unternehmen im Zuge der Energiekrise 2022 verstaatlicht, nachdem Russland im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg die Gaslieferungen eingestellt hatte. Sefe, die frühere Gazprom Germania, wurde mit 6,3 Milliarden Euro gerettet und ist ein wichtiger Bestandteil der deutschen Gasversorgung. Uniper wurde ebenfalls 2022 mit Staatshilfen in Höhe von insgesamt 13,5 Milliarden Euro vor dem Zusammenbruch bewahrt.

Die Finanzhilfen hatte die EU-Kommission nur mit Auflagen gebilligt. Demnach muss der Bund seine Beteiligungen an beiden Konzernen bis 2028 auf höchstens 25 Prozent plus eine Aktie reduzieren. Insidern zufolge bereitet die Bundesregierung bereits für dieses Jahr eine Reduzierung ihrer 99,12-prozentigen Beteiligung an Uniper vor.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Uniper

Das könnte dich auch interessieren

Hintergrund: Hohe Nachfrage wegen Netzausbau
Siemens Energy investiert 220 Millionen Euro in Nürnberger Trafo-Werk05. Sept. · Reuters
Siemens Energy investiert 220 Millionen Euro in Nürnberger Trafo-Werk
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Robinhood & Co. setzen auf die Blockchain
Das verbirgt sich hinter den neuen „Aktien-Token“08. Sept. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden