ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Compugroup auf 'Hold' - Ziel 56 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat Compugroup von "Buy" auf "Hold" abgestuft bei unverändertem Kursziel von 56 Euro. Die Aktien des auf Arztpraxen und Krankenhäuser spezialisierten Softwareanbieters hätten sowohl den TecDax als auch den nächsten Konkurrenten Nexus weit abgehängt, schrieb Analyst Wolfgang Specht in einer am Montag vorliegenden Studie. Er setzt weiter auf die Margenerholung, sieht aber zunächst kaum noch Kurspotenzial./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2023 / 16:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

