EVOTEC - Bullen müssen sich jetzt zeigen

Evotec SE - WKN: 566480 - ISIN: DE0005664809 - Kurs: 20,250 € (XETRA)

Die Evotec-Aktie befindet sich seit ihrem Allzeittief bei 0,54 EUR aus dem Jahr 2009 in einer Aufwärtsbewegung und kletterte dabei auf ein Hoch bei 45,83 EUR. Vom Allzeithoch aus dem Jahr 2000 bei 101,35 EUR war der Biotech-Titel aber trotz der beeindruckenden Rally immer noch meilenweit entfernt.

Nach diesem Hoch aus dem September 2021 musste der Wert deutliche Verluste hinnehmen. Er setzte auf 14,80 EUR und damit auf den Aufwärtstrend seit dem Jahr 2009 zurück.

Dort bildete die Aktie ab Dezember 2022 einen Boden aus. Anfang Juni kam es zum Ausbruch aus diesem Boden. Die Aktie des Biotechunternehmens scheiterte aber anschließend am Widerstandsbereich aus log. 38,2%-Retracement bei 22,79 EUR und EMA 200 (Wochenbasis) bei aktuell 23,69 EUR.

Seitdem befindet sich der Aktienkurs in einem Pullback an die Bodenformation, notiert aber jetzt minimal unter der Triggerlinie. Gestern setzte er auf den EMA 200 (Tagesbasis) bei aktuell 19,94 EUR auf. Heute zieht die Aktie minimal an.

Rally in Gefahr

Die Bullen haben ihren Spielraum in der Evotec-Aktie maximal ausgenutzt. Kommt es zu einem Rückfall unter das gestrige Tagestief auf Tagesschlusskursbasis, ist der Boden aufgeknackt, womit den Bullen die Grundlage entzogen werden würde. Ein Rückfall gen 17,25 EUR und 14,80 EUR wäre dann möglich.

Setzen sich die Bullen aber jetzt wieder in Szene, dann wäre eine Rally 29,76 EUR und später sogar 45,83 EUR möglich.

Fazit: Die Evotec-Aktie notiert an einer Schaltstelle, an der die Bewegungsrichtung für mehrere Monate festgelegt werden könnte.

Evotec-Aktie

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)