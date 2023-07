EQS-News: Immovaria Real Estate AG erwirbt Gewerbekomplex in der Metropolregion Nürnberg

EQS-News: Immovaria Real Estate AG / Schlagwort(e): Immobilien

Corporate N e ws Immovaria Real Estate AG erwirbt Gewerbekomplex in der Metropolregion Nürnberg Nürnberg, 04.07.2023: Zur Erweiterung ihres Portfolios und zu dem Zweck einer Diversifizierung hat die Immovaria Real Estate AG in Schwabach (Metropolregion Nürnberg) einen Gewerbepark in guter Lage direkt an der Bundesstraße 2 erworben. Die Produktions-, Büro- und Lagerflächen haben eine Gesamtnutzfläche von ca. 7.300 m², die Grundstücksfläche des Gewerbeparks umfasst ca. 9.800 m². Die IST-Nettomieten des Objekts belaufen sich auf ca. TEUR 263 p.a. Das Objekt ist aufgrund der guten Rahmenbedingungen wirtschaftlich überaus attraktiv und bietet zusätzliches Vermietungspotential. Wir freuen uns darüber, dass es uns gelungen ist, ein solches Objekt zu unserem Portfolio hinzufügen zu können.

Ü ber d i e Im m o v a ri a Re a l E s t a t e AG Die Immovaria Real Estate AG ist eine Immobilien- und Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf Wohn- und Gewerbeimmobilien in Deutschland. Das Unternehmen fokussiert sich auf Kauf und Entwicklung sowie den Weiterverkauf von überwiegend lastenfreien Immobilien mit Optimierungspotenzial. Es werden hierbei Investitionsvolumen zwischen 3 Mio. EUR und 10 Mio. EUR angestrebt, da dieses Marktsegment für institutionelle Investoren typischerweise zu klein und für private Kapitalanleger zu groß ist. Die Aktien der Gesellschaft werden im Qualitätssegment m:access der Börse München gehandelt. We i t e r e I n f o r m a ti on e n u n t e r : Immovaria Real Estate AG Lerchenbühlstr. 18 90419 Nürnberg http://www.ire.ag Ansprechpartner: Igor Martinenko, Investor Relations Mail: i.martinenko@ire.ag Tel. +49-911-933865-30 Fax. +49-911-933865-24

Immovaria Real Estate AG ISIN: DE000A0JK2B6 WKN: A0JK2B Börse: m:access München Amtsgericht Nürnberg HRB 33469

